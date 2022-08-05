ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي لمصر 22.5% إلَّى 37.7 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري، أن عجز الميزان التجاري غير النفطي فِيْ الفترة من يوليو إلَّى مارس 2022-2022 ارتفع بنسبة 22.5٪ ليصل إلَّى حوالي 37.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 30.7 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشار البنك المركزي المصري فِيْ بيان لميزان المدفوعات، اليوم الخميس، إلَّى أن ذلك جاء نتيجة زيادة مدفوعات الواردات السلعية غير النفطية، والتي تجاوزت الزيادة فِيْ المتحصلات من السلع غير النفطية، كالمدفوعات. وارتفعت الواردات السلعية غير النفطية بمقدار 11.7 مليار دولار لتسجل 57.1 مليار دولار.

وأوضح أن الزيادة فِيْ الواردات تركزت فِيْ متطلبات الإنتاج مثل بوليمرات البروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية والحديد الزهر، بالإضافة إلَّى المحاصيل الزراعية، وخاصة فول الصويا والذرة والقمح، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وكذلك الأدوية. والأدوية والشاش والأمصال.

أكد البنك المركزي أن حصيلة الصادرات السلعية غير النفطية زادت بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل 19.4 مليار دولار، موضحا أن هذه الزيادة تركزت فِيْ السلع التامة الصنع وعلى رأسها الفوسفات أو الأسمدة المعدنية والملابس الجاهزة والأدوية. أجهزة الإرسال والاستقبال الإذاعية والتلفزيونية والأجهزة الكهربائية للاستخدام المنزلي. بالإضافة إلَّى السلع شبه المصنعة، وخاصة المركبات العضوية أو غير العضوية، والبوليمرات الإيثيلين والبروبيلين.