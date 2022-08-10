ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية من أدنى مستوياتها فِيْ 4 أشهر

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء بينما سيتم فحصها بحثًا عَنّْ السرعة التي قد يواصل بها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت العوائد من أدنى مستوياتها فِيْ الأسبوع الماضي فِيْ أربعة أشهر حيث أعاد المستثمرون تقييم احتمالات أن البنك المركزي الأمريكي سيحافظ على مسار سياسته النقدية المشددة بدلاً من التحول إلَّى وتيرة أبطأ لزيادة أسعار الفائدة كَمْا توقع البعض بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ يوليو.

من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، المقرر يوم الأربعاء، ارتفاع الأسعار بوتيرة سنوية تبلغ 8.7٪ فِيْ يوليو، وفقًا لمتوسط ​​تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، والتي ستنخفض عَنّْ الزيادة البالغة 9.1٪ فِيْ يونيو. يونيه.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلَّى 2.799٪، بالقرب من مستوى 2.869٪ الذي وصل إليه يوم الجمعة، وهُو أعلى مستوى منذ 22 يوليو.

وبلغ العائد على السندات لأجل عامين 3.286٪ بعد أن وصل إلَّى 3.331٪ يوم الجمعة، وهُو أعلى مستوى منذ 16 يونيو.

وصل الفارق بين عائدات السندات لأجل عامين و 10 سنوات إلَّى 49 نقطة أساس، وهُو أعمق انعكاس لمنحنى العائد منذ عام 2000.