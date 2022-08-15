ارتفاع معدل التضخم السنوي فِيْ السعودية إلَّى 2.7% خلال يوليو

كشفت بيانات الهِيْئة العامة للإحصاء فِيْ المملكة العربية السعودية عَنّْ زيادة شهر يوليو 2022 إلَّى 2.7٪ على أساس سنوي.

وعزت الهِيْئة فِيْ تقرير لها، اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.9٪ وأسعار النقل بنسبة 3.6٪.

وقالت الهِيْئة إن قطاع الأغذية والمشروبات تأثر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1٪، وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير على ارتفاع التضخم السنوي فِيْ يوليو 2022، نظرا لوزنه فِيْ المؤشر العام. 18.8٪.

وارتفعت دائرة النقل متأثرة بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.2٪.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2022 ارتفاعا طفِيْفا بنسبة 0.5٪ مقارنة بشهر يونيو 2022، متأثرا بزيادة قطاع النقل بنسبة 1.1٪، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.1٪.