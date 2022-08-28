ارتفاع مفاجئ لأسعار الأرز فِيْ مصر ودعوات للمقاطعة

قفزت أسعار الأرز فِيْ مصر بشكل كبير، اليوم، فِيْ حين ظهرت دعوات لمقاطعة هذه السلعة الغذائية الرئيسية.

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر الأرز فِيْ بعض المناطق فِيْ مصر وصل إلَّى 25 جنيها، رغم توفر الأرز وتواجده فِيْ المحلات والسوبر ماركت.

وأضاف شحاتة، فِيْ تصريحات لإحدى القنوات الفضائية المصرية، أن الأرز القديم لا يزال فِيْ السوبر ماركت، مشيرًا إلَّى أن المواطن هُو من ساعد فِيْ رفع الأسعار.

وأوضح أنه إذا قاطع المواطن الشراء لمدة أسبوع، فسيضطر التاجر إلَّى خفض الأسعار. وأشار إلَّى أن إنتاج الأرز يعادل نحو 4 ملايين طن صافِيْ.

أكد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية أن الاستهلاك فِيْ مصر لا يتجاوز 3.5 مليون طن مما يعَنّْي توافر الكَمْيات المناسبة.

أسعار الأرز

توقعت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب المصرية انخفاضاً فِيْ أسعار الأرز للمستهلكين بنسبة تتراوح بين 10 و 30٪ فِيْ بداية سبتمبر المقبل مع ظهُور المحصول الجديد فِيْ الأسواق مما يساهم فِيْ زيادة العرض وبالتالي زيادة المعروض. انخفاض ملحوظ فِيْ الأسعار.

وأكدت شعبة الأرز فِيْ تقرير لها أن إنتاج كَمْيات من الأرز والشعير هذا الموسم يتراوح بين 6 إلَّى 7 ملايين طن شعير أي ما يعادل حوالي 3.5 مليون إلَّى 4 ملايين طن أرز أبيض، وأن هذه الكَمْية تكفِيْ احتياجات المواطنين. لمدة عام قادم ويؤيد تخفِيْض الأسعار.

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، إن مصر لديها فائض مليون طن من الأرز الأبيض، وأن وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي أعدت أكثر من 150 نقطة لاستلام أرز الشعير المحلي. لهذا الموسم فِيْ المحافظات التي يزرع فِيْها الأرز مثل “كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية”. دمياط والبحيرة “من أجل التسهِيْل على الموردين، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية.

وأضاف أنه بموجب قرار وزارة التموين يلتزم المزارع بتوريد طن أرز شعير لكل فدان مزروع بما يعادل 25٪ من إنتاجية الفدان لحساب هِيْئة السلع التموينية.

وتستهدف وزارة التموين توريد 1.5 مليون طن من أرز الشعير لوضعه على البطاقات التموينية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحه فِيْ السوق المحلي.

أزمة عالمية

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عَنّْ مصادر مطلعة، أن الهند ستفرض قيودًا على بعض صادرات الأرز، لتوفِيْر الإمدادات للسوق المحلي، فِيْ خطوة قد تضيف مزيدًا من الاضطرابات لأسواق الغذاء العالمية وتفاقم أزمة الجوع فِيْ العالم. .

وقالت المصادر، فِيْ تصريحات لوكالة بلومبرج للأنباء، إن الحكومة تدرس فرض قيود على صادرات كسارات الأرز، والتي تمثل نحو 20٪ من صادرات البلاد من هذه السلعة، فِيْ ظل ارتفاع أسعارها محليًا.

وأضافت المصادر أن المباحثات بهذا الشأن وصلت إلَّى مرحلة متقدمة، وقد يصدر قرار خلال فترة قصيرة.

ورفض متحدث باسم وزارتي الغذاء والتجارة التعليق على هذه التقارير، بينما لم يكن من الممكن بعد الحصول على تعليق من وزارة المالية الهندية.

تمثل الهند حوالي 40 ٪ من تجارة الأرز فِيْ العالم. إن قرار فرض قيود على تصدير هذه السلعة قد يمثل ضربة إضافِيْة للدول التي تواجه أزمة غلاء المعيشة ومشكلة الجوع فِيْ العالم.