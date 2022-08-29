ارتفاع موجودات البنك المركزي السعودي 8.5% لـ2 تريليون ريال بنهاية يوليو

وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن الأصول زادت خلال يوليو 2022 إلَّى نحو 2005.6 مليار ريال مقابل 1848.9 مليار ريال فِيْ يونيو 2022 بمعدل نمو سنوي 8.47٪.

وأضافت سما بنحو 156.7 مليار ريال، مقارنة بالأصول بنهاية يوليو 2022.

وعلى أساس شهري، زادت الأصول بنحو 19.5 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2022، حيث كانت فِيْ نهاية يونيو حوالي 1986.11 مليار ريال.

وارتفع إجمالي أصول الجهاز المصرفِيْ بنهاية يوليو الماضي إلَّى 4528 مليار ريال، مقابل 4182 مليار ريال بنهاية يوليو 2022.

وكشفت البيانات عَنّْ ارتفاع قيمة مطلوبات البنوك على الحكومة إلَّى 493.4 مليار ريال، مقابل 454.5 مليار ريال فِيْ يوليو 2022.

وارتفعت مطلوبات البنوك من القطاع الخاص فِيْ نهاية يوليو الماضي إلَّى 2213 مليار ريال، مقابل 1945 مليار ريال فِيْ نهاية يوليو من العام الماضي، مقابل 2206 مليار ريال فِيْ الشهر السابق.