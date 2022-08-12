ارتياح بعد القبض على “وافد يضرب طفل معاق”

وعبر كثير من المواطنين عن سعادتهم ورضاهم بعد القبض السريع على مغترب اعتدى بالضرب على طفل معاق بوادي الدواسر.

وأشاد مواطنون بعمل الأجهزة الأمنية وسرعة عملها، واعتقال المعتدي بعد وقت قصير من مقطع الضرب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

مغترب يضرب طفل معاق

تداول مغردون مقطع فيديو يظهر عامل وافد يضرب طفلاً معاقًا في محافظة وادي الدواسر، حيث تعرض للضرب حتى سقط أرضًا، والطفل لم يشفع بسبب إعاقته أو ضعفه، لكن المعتدي مستمر. ضرب حتى بعد سقوط الطفل على الأرض.

ونشرت والدة الصبي مقطع فيديو على سناب شات تطلب المساعدة من خلال نشر مقطع الضرب حتى يمكن التعرف على المعتدي واعتقاله وهو ما حدث.

القبض على المعتدي

ألقت شرطة وادي الدواسر، القبض على مواطن مصري ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يعتدي على طفل معاق.