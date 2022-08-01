ارتياح فِيْ الاتحاد .. مفاجأة جديدة تصدم النصر فِيْ قضية حمد الله

وجه الناقد الرياضي عدنان جستينيا صدمة لجمهُور النصر بشأن قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله ومدير نادي الاتحاد.

قدم نادي النصر شكوى رسمية إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم “فِيْفا”، ضد نادي الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمدالله، مع إحالة التسجيلات الصوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تفِيْد بوجود مفاوضات سرية. بين المدير التنفِيْذي للاتحاد حميد البلعاوي وحمد الله أثناء وجوده فِيْ فترة الحماية من عقده مع شركة فِيْكتوري.

وقال المدير التنفِيْذي للاتحاد، حميد البلوي، إن اللجنة المهنية ليس لديها اختصاص للتحقيق فِيْ قضية الحمد الله. كَمْا يتم النظر فِيْ القضية من قبل غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لاتحادات كرة القدم “الفِيْفا”.

وكتب عدنان جستينية عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، “كل ما ينشر وقال إن اللجنة المهنية ستصدر قرارها خلال اليومين المقبلين بشكوى نادي النصر ضد الاتحاد. “. إنها شائعات لا أساس لها “.

وتابعت الإعلامي الرياضي الفِيْدرالي “القضية اتخذت أبعادًا كبيرة فِيْ اتجاهات تتطلب التحقيق والدقة فِيْ الشكوى، والتطورات التي حدثت، وهذه الأبعاد ليس من السهل حلها بسرعة، بل تستغرق وقتًا”.