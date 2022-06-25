ارخص سيارات كشف مستعملة للبيع بـ23 الف درهم حالات ممتازة فِيْ الإمارات

السيارات الكشفِيْة المستعملة فِيْ الإمارات العربية المتحدة، تعتبر سيارات الكشافة من بين السيارات التي يفضلها الشباب، خاصة فِيْ الأعراس والأعراس عند إقامة حفل زفاف للعروس والعريس. سيارات مستعملة فِيْ الإمارات العربية المتحدة باقة من أفضل السيارات المكشوفة من أشهر ماركات السيارات حول العالم وبأسعار مناسبة.

السيارات المكشوفة المستخدمة فِيْ الإمارات العربية المتحدة

1.سيارة فورد موستانج 2022

مواصفات السيارة –

سنة تصنيع السيارة 2022.

يمكن للسيارة أن تقطع مسافة تصل إلى 56 ألف كيلومتر.

متوفر فِيْ دبي بناقل حركة أوتوماتيكي بسعر 72،999 درهم إماراتي.

اللون الخارجي للسيارة أحمر ويتكون من بابين.

2. فورد موستانج 3.7L المكشوفة 2016 مستعملة

مواصفات السيارة –

السيارة متوفرة فِيْ مدينة جميرا وتم إطلاقها فِيْ عام 2016.

السيارة تقطع مسافة 56 ألفاً و 560 درهماً.

تبلغ سعة محرك السيارة 2700 سي سي وهِيْ تعمل بناقل حركة أوتوماتيكي.

السيارة ذات دفع خلفِيْ وتعمل بالبنزين وتتكون من ست اسطوانات.

السيارة لها بابان فقط وخارجها أسود.

3- إنفِيْنيتي G37 2010

مواصفات السيارة –

السيارة متوفرة فِيْ الشارقة بسعر 23 ألف درهم.

صدرت سنة 2010. إزاحة السيارة 2500 سي سي، لونها الخارجي أحمر.

السيارة تعمل بالبنزين وناقل حركة أوتوماتيكي وتتكون من بابين فقط.

نوع الجر للقيادة، له بابان ويبلغ عدد الأميال 210 ألف كيلومتر.

4. بي إم دبليو 4 سيريز – مكشوفة 420i 2022 مستعملة

مواصفات السيارة –