ارخص سيارات مستعملة تقسيط 2022 بالإمارات بمعارض السيارات المستعملة، تعد دولة الإمارات من الدول التي يوجد بها الكثير من معارض السيارات، والتي تقوم بعرض العديد من السيارات الحديثة والمستعملة، كما ويوجد هناك العديد من السيارات المستعملة ذات الجودة العالية جدا والحديثة وبارخص الأسعار والتي تناسب كافة الفئات المجتمع الإماراتي

تقسيط 2022 سيارات مستعملة فِيْ الإمارات

يوجد عدد من صالات العرض فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة تتيح تقديم خدمة السيارات المستعملة بالتقسيط، كَمْا توفر أقساط السيارات بدون دفعة أولى، لذلك قمنا بتجميع عدد من سيارات تويوتا من مختلف الماركات.، نيسان، هِيْونداي، كيا وغيرها من السيارات المعروضة للبيع بالتقسيط من أكثر من صالة عرض سيارات مضمونة.

تويوتا فورتشنر – سعر التقسيط مع ضمان محرك GRX V6 سعة 4.0 لتر

السيارة معروضة للبيع بالتقسيط فِيْ صالات العرض الشهِيْرة لشركة سويدان موتورز. السيارة تويوتا موديل 2022 مستعملة، السيارة بحالة جيدة جدا من الداخل والخارج، السيارة بها عجلات قياس 17 إنش، لون السيارة الخارجي أبيض، بحالة جيدة بدون خدوش.

تويوتا فورتشنر 2022 هِيْ سيارة دفع رباعي. تويوتا سيارة عائلية فاخرة. وسجل عداد المسافة فِيْ السيارة قراءة بلغت نحو 95.920 ألف كيلومتر. السيارة للتصدير، سيارة نظيفة مع ناقل حركة أوتوماتيكي. مواصفات السيارة صلبة أيضًا. عدد مقاعد السيارة 7، بمحرك 6 سلندر. سعر تويوتا فورتشنر 109.900 ألف درهم. رسوم السيارة الشهرية حوالي 1،579 درهم.

ميتسوبيشي باجيرو مستعمل بالتقسيط بمحرك 3.0 لتر

سيارة ميتسوبيشي 2022 مستعملة للبيع بالتقسيط تحتوي السيارة على جنوط مقاس 17 إنش، الطلاء الخارجي للسيارة يأتي باللون الأبيض، بالنسبة لنوع السيارة 4 × 4، سيارة عائلية كبيرة، عداد المسافة للسيارة لديه قراءة 68،724 ألف كيلومتر.

مميزات ومواصفات السيارة العائلية القابلة للطي ذات الـ 7 مقاعد. السيارة من نوع ميتسوبيشي باجور مستعملة وبحالة ممتازة وقابلة للتصدير. مواصفات السيارات الإقليمية بمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي. ناقل الحركة فِيْ السيارة أوتوماتيكي مع تروس تزيد عن سرعة واحدة. وقود محرك السيارة هُو البنزين وهُو محرك سداسي الأسطوانات. السيارة بيضاء من الخارج ورمادي فضي من الداخل. قيمة ميتسوبيشي باجيرو 2022 بالتقسيط 72 ألف درهم. قيمة الرسم الشهري للسيارة حوالي 1048 درهم.

رينو داستر مستعملة 782 درهم إماراتي مساءً | 2.0 لتر

السيارة بحالة جيدة مقدمة من شركة سويدان موتورز موديل السيارة رينو داستر بمحرك سعة 2.0 لتر بحالة جيدة جدا السيارة من 2022 الطلاء الخارجي للسيارة أبيض نوع السيارة قوي الجر فِيْ جميع العجلات الأربع، سيارة عائلية، السيارة بها عداد الأميال، متوسط ​​القراءة 98.949 كَمْ.

السيارة موجودة فِيْ وكلاء شركة سويدان موتورز مع إمكانية التصدير. السيارة تأتي بمواصفات خليجية. ناقل الحركة أوتوماتيكي 6 سرعات. عدد مقاعد السيارة أربعة وهِيْ مغطاة بقماش رمادي. الوقود المستخدم فِيْ السيارة هُو البنزين. القيمة المالية للسيارة حوالي 39900 ألف درهم إماراتي. رسوم السيارة الشهرية حوالي 573 درهم.

كيا سبورتاج بمحرك 2.0 لتر 1566 سي سي

كيا سبورتاج مستعملة بحالة ممتازة نسخة 2022 سيارة كيا ستيشن واجن 4 عجلات مستعملة، سيارة كيا تأتي بمواصفات خليجية، السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيكي، الوقود المستخدم فِيْ السيارة هُو البنزين.

عدد مقاعد السيارة 5. المقاعد مغطاة بالقماش. محرك السيارة يعمل بمحرك رباعي الأسطوانات. طلاء خارجي بني للسيارة. الجزء الداخلي من السيارة رمادي. حجم عجلة السيارة 17 بوصة. القيمة الاقتصادية للسيارة 69.900 درهم. يبلغ الرسم الشهري لسيارة كيا حوالي 1،005 درهم إماراتي.

هِيْونداي سوناتا 2022 مستعملة

هِيْونداي سوناتا بمحرك 2.5 لتر قوي، هِيْونداي تأتي بمواصفات خليجية، سيارة قوية بحالة جيدة، السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيكي، ناقل حركة أوتوماتيكي، الوقود المستخدم للسيارة هُو البنزين، الإستهلاك فعال، عدد المقاعد 5 المقاعد، محرك السيارة 4 سلندرات.

الجزء الداخلي للسيارة فضي-رمادي. هِيْونداي سيارات مستعملة 2022. تأتي عجلات السيارة بحجم 17 بوصة. اللون الخارجي للسيارة أبيض. السيارة من نوع الصالون الكبير. وسجل عداد السيارة قراءة 65.213 ألف كيلومتر. الرسم الشهري للسيارة 1105 درهم.

تويوتا يارس 2022 بالتقسيط

تويوتا ياريس للبيع فِيْ سويدان موتورز السيارة اصدار 2022 نظيف جدا اطارات عجلات المنيوم مقاس 14 انش الطلاء الخارجي للسيارة ابيض بدون خدوش او رذاذ الطلاء الاصلي عداد المسافات للسيارة قراءة قياسية 68403 ألف كيلومتر.

تويوتا ياريس المستعملة للتصدير بعد الشراء. نوع السيارة سيدان. السيارة تأتي بمواصفات خليجية. ناقل الحركة أوتوماتيكي بحالة ممتازة. وقود السيارة البنزين عدد مقاعد السيارة 5 مقاعد. سعر تويوتا يارس 49900 درهم.

نيسان سنترا 2022 مستعملة بالتقسيط

سيارة نيسان ذات المواصفات الخليجية هِيْ سيارة قوية وفِيْ حالة جيدة جدا من الداخل والخارج. السيارة متوفرة فِيْ صالات عرض سويدان موتورز. ناقل الحركة أوتوماتيكي. الوقود المستخدم فِيْ السيارة هُو البنزين الذي يوفر الوقود. سيارة نيسان قوية على الطريق.

تحتوي السيارة على 5 مقاعد منجد من القماش والجلد. محرك نيسان 4 سلندر. داخل السيارة المقاعد رمادية. عجلات السيارة قياس 17 بوصة. السيارة بيضاء من الخارج بدون خدوش أو خدوش. وسجل عداد السيارة قراءة بلغت 31.742 ألف كيلومتر. وبلغت قيمة سعر سيارة نيسان المبلغ الإجمالي 52900 ألف درهم إماراتي. رسوم السيارة الشهرية حوالي 760 ألف درهم.

نيسان أورفان سيارة مستعملة للإيجار فِيْ دبي

تعتبر نيسان من أقوى السيارات التي تناسب الطرق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتطلب سيارات قوية يمكنها تحمل صعوبات الطريق والعوامل الخارجية للرطوبة العالية ودرجة الحرارة المرتفعة. .

السيارة من نوع نيسان ميكروباص بمواصفات خليجية. ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات. وقود سيارات البنزين اقتصادي واقتصادي فِيْ الاستهلاك. عدد مقاعد السيارة أربعة. عدد اسطوانات السيارة 4 اسطوانات. الجزء الداخلي من السيارة رمادي. تتميز نيسان أورفان 2022 بعجلات قياس 16 بوصة. الجزء الخارجي من السيارة أبيض. سجل عداد السيارة مسافة 197 ألف كيلومتر. السيارة معروضة للبيع نقدا او بالتقسيط بسعر 59،900 الف درهم. أو الدفع بالتقسيط من المعرض بسعر 861 درهم.

هناك العديد من السيارات المستعملة الحديثة والتي تتمتع بمواصفات خرافية وعالية جدا، بمعارض السيارات في الإمارات، وتعرفنا على أرخص سيارات مستعملة تقسيط 2022، والتي يرغبها الكثير لمواصفاتها الرائعة وأسعارها الخرافية.