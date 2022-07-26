ارخص لاب توب فِيْ السَعُودِيْة 1444 .. تعرف على الأسعار والمواصفات

أرخص كَمْبيوتر محمول فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يبحث الكثير من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن جهاز كَمْبيوتر محمول بسعر مناسب وبمواصفات عالية جدًا لما له من أهمية كبيرة فِيْ تنفِيْذ المهام، خاصة وأن شريحة كبيرة تحولت للعمل عبر الإنترنت عبر الإنترنت وفِيْ مقال عبر موقع ثقافني نشرح فِيْه أنواع أرخص أجهزة اللاب توب فِيْ المملكة، كَمْا نستعرض السعر والمواصفات.

أرخص كَمْبيوتر محمول فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

هناك عدد من أنواع أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة التي يزداد الطلب عليها فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بسبب متوسط ​​أسعارها ومميزاتها الجيدة، وهِيْ كالتالي –

لاب توب لينوفو ايديا باد 3

يبلغ سعرها 1500 ريال سعودي، أي ما يعادل 400 دولار أمريكي، ولها مواصفات جيدة كالتالي –

يتميز بتصميم بسيط ولكنه متين يصل وزنه إلى 2.4 كجم.

لديها ذاكرة تخزين SSD بسعة 256 جيجا بايت.

الشاشة ذات جودة عالية مما ينتج عنه رؤية واضحة.

يحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة.

الشاشة تعمل بتقنية HD +.

يحتوي على معالج رسوميات إنتل.

دقة الكاميرا الأمامية 3 ميجابكسل.

متوافق مع بلوتوث 5.0

أيسر سويفت هُو أرخص كَمْبيوتر محمول فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

يتوفر فِيْ المملكة المتحدة بسعر 1،499 ريال سعودي أي ما يعادل 400 دولار تقريبًا، ويتميز بالمواصفات التالية –

تصميم ثقيل

شاشة 14 بوصة لا تعمل باللمس.

ذاكرة التخزين هِيْ 64 جيجا بايت من فئة EMMC.

4 جيجا بايت DDR4 رام.

دقة الكاميرا 2 ميجابكسل.

يدعم الكَمْبيوتر المحمول شبكات Bluetooth و Wi-Fi.

يتضمن وحدة معالج إنتل.

دعم نظام التشغيل Windows 10s.

كَمْبيوتر محمول آسوس

سعره 1850 ريال سعودي، ومن أبرز مواصفاته الآتية –

يتم تشغيله بواسطة وحدة معالجة الرسومات AMD RYZEN بسرعة 2.10 جيجاهرتز.

يتضمن شاشة LED مقاس 14 بوصة.

دقة الشاشة 1920 × 1080 بيكسل ولا تعمل باللمس.

ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت.

بينما تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجا بايت.

يزن 1.4 كجم ويبلغ قياسه 21.6 سم × 32.5 سم × 2.31 سم.

متوافق مع نظام التشغيل Windows 10.

مع ذلك، انتهِيْنا من تقديم المواصفات والأسعار. أرخص كَمْبيوتر محمول فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 2022، هناك عدة أنواع تندرج ضمن فئة السعر المتوسط ​​، لكن لها إمكانيات ومواصفات مرضية.