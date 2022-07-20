‎‎‎‎ارخص نظام تقسيط بـ121 ريال تقسيط جوال اوبو رينو 6 برو من مكتبة جرير ‎‎على 36 شهر

هنا تسليم مكتبة جرير على هاتف Oppo Reno 6 Pro مع الشُروطْ والأحكام التي توفرها المكتبة. مكتبة جرير هِيْ أكبر مكتبة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، تقدم جميع الأدوات المدرسية والمستلزمات والدفاتر والهُواتف المحمولة وغيرها من الأشياء التي قد يحتاجها أي شخص، وقد حددت المكتبة بعض الشُروطْ التي يجب أن تتوفر لدى العميل حتى يكون مؤهلاً لعرض التقسيط، وسنوفر كافة المعلومات عنه فِيْ السطور التالية من مقالنا.
مشاركة مكتبة جرير على هاتف Oppo Reno 6 Pro
- عرض التقسيط فِيْ مكتبة جرير على هاتف Oppo Reno 6 Pro سيتم دفع أقساط شهرية تبدأ من 121 ريال سعودي.
- الرسوم مستمرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات (36 شهرًا) مع ضمان يصل إلى عامين (24 شهرًا).
- يتميز الهاتف بلونه الأزرق الجليدي، وتبلغ سعة التخزين الخاصة به حوالي 256 جيجا بايت وعدد ذاكرة الوصول العشوائي 8.
- الهاتف يدعم شبكة اتصالات الجيل الخامس وسعر الهاتف 2،599 ريال بدلاً من 2،999 ريال.
شُروطْ الحصول على حصص مكتبة جرير
- يجب أن تتجاوز قيمة وكَمْية المشتريات التي قام بها العميل فِيْ مكتبة جرير 1500 ريال سعودي.
- فِيْ حال كان العميل عاملاً فِيْ أي من قطاعات المملكة العربية السَعُودِيْة، يجب ألا يقل راتبه الشهري عن 3500 ريال سعودي.
- يجب ألا يقل عمر العميل الذي يرغب فِيْ الحصول على الحصة عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.
- إذا كنت عاملاً فِيْ القطاع الحكومي بالمملكة، يجب ألا تقل مدة عملك قبل التقديم على نظام الحصص عن ثلاثة أشهر، وفِيْ القطاع الخاص يجب ألا تقل عن سنة كاملة.
- وفقا لسياسة المكتبة وتعليماتها وقبولك لها، يمكنك استبدال المنتج وإعادته والشُروطْ والأحكام موجودة على الموقع الرسمي للمكتبة، يرجى قراءتها بعناية.
- عروض التقسيط على النحو التالي، تبدأ من ستة أشهر، ثم اثني عشر شهرًا، ثم ثمانية عشر شهرًا، وأخيرًا أربعة وعشرون شهرًا.
- يحصل مقدم الخدمة على هامش ربح للعميل يصل إلى 1.85٪ شهريًا.