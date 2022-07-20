‎‎‎‎ارخص نظام تقسيط بـ121 ريال تقسيط جوال اوبو رينو 6 برو من مكتبة جرير ‎‎على 36 شهر

هنا تسليم مكتبة جرير على هاتف Oppo Reno 6 Pro مع الشُروطْ والأحكام التي توفرها المكتبة. مكتبة جرير هِيْ أكبر مكتبة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، تقدم جميع الأدوات المدرسية والمستلزمات والدفاتر والهُواتف المحمولة وغيرها من الأشياء التي قد يحتاجها أي شخص، وقد حددت المكتبة بعض الشُروطْ التي يجب أن تتوفر لدى العميل حتى يكون مؤهلاً لعرض التقسيط، وسنوفر كافة المعلومات عنه فِيْ السطور التالية من مقالنا.

مشاركة مكتبة جرير على هاتف Oppo Reno 6 Pro

عرض التقسيط فِيْ مكتبة جرير على هاتف Oppo Reno 6 Pro سيتم دفع أقساط شهرية تبدأ من 121 ريال سعودي.

الرسوم مستمرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات (36 شهرًا) مع ضمان يصل إلى عامين (24 شهرًا).

يتميز الهاتف بلونه الأزرق الجليدي، وتبلغ سعة التخزين الخاصة به حوالي 256 جيجا بايت وعدد ذاكرة الوصول العشوائي 8.

الهاتف يدعم شبكة اتصالات الجيل الخامس وسعر الهاتف 2،599 ريال بدلاً من 2،999 ريال.

شُروطْ الحصول على حصص مكتبة جرير

من أهم الشُروطْ التي يجب على العميل الحصول عليها بالتقسيط ما يحتاجه من مكتبة جرير ما يلي –