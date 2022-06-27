ارقام ريكاردو سواريز مدرب الاهلي الجديد

توصلت أرقام ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للأهلي، من فريق الأهلي المصري، إلى اتفاق نهائي مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، بحسب ما أوردته صحيفة برتغالية رسمية. بعد ذلك، ستتعرف فِيْ الأيام المقبلة على ريكاردو سواريز وسيرته الذاتية وسنتحدث أيضًا عن أرقامه وإنجازاته مع الأندية المختلفة التي دربها.

من هُو ريكاردو سواريز –

ريكاردو سواريز لاعب كرة قدم سابق ومدرب حالي. ولد فِيْ 11 نوفمبر 1974 ويحمل الجنسية البرتغالية. اعتاد أن يلعب كجناح ويشغل اليوم منصب المدرب لفريق “جيل فِيْسنتي” وبدأ سواريز مسيرته الكروية كلاعب بسيط وانتقل بين سبعة أندية وبعد اعتزاله كرة القدم قرر أن يبدأ مسيرته التدريبية. وكشفت صحيفة برتغالية مؤخرا عن التوصل لاتفاق نهائي مع ريكاردو سواريز “مدرب فريق فِيْسنتي” لتدريب الفريق لمدة موسمين.

سيرة ريكاردو سواريز

سيرة مدرب الأهلي الجديد ريكاردو سواريز ممثلة بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل خوسيه ريكاردو سواريز ريبيرو.

مولود 11 نوفمبر 1974.

مكان الميلاد البرتغال.

الجنسية يحمل الجنسية البرتغالية.

العمر الحالي 47 سنة.

المهنة لاعب كرة قدم سابق، مدرب حالي.

مكان اللعب جناح.

مهنة اللعب من طفولته – حتى 2003.

المسيرة التعليمية من 2005 حتى الآن.

أرقام ريكاردو سواريز

رغم الإنجازات المتواضعة لريكاردو سواريز، إلا أنه تمكن من تحقيق بعض الإنجازات المهمة للأندية التي دربها، ومن أهم شخصيات ريكاردو سواريز نذكر ما يلي

بدأ العمل فِيْ سن الثلاثين عام 2005 وشكل العديد من مجموعات الهُواة.

وقع مع FC Visella فِيْ صيف 2014 وتمكن من الانتقال معها إلى الدرجة الثانية.

تم تعيينه مدربًا لنادي تشافِيْز ثم درب أفِيْس وتولى تدريب العديد من الأندية الأخرى.

تولى تدريب جيل فِيْسنتي إف سي وقاد النادي إلى المركز الخامس لأول مرة فِيْ أوروبا فِيْ تصفِيْات دوري المؤتمرات الأوروبي.

قاد فريق جيل فِيْستيني، وفاز فِيْ 13 مباراة، وتعادل فِيْ 12 مباراة وخسر 9 مباريات، وسجل رقمًا قياسيًا رائعًا لم يهزم فِيْ 12 مباراة متتالية.

الأندية التي دربها ريكاردو سواريز

منذ 2005 م حتى الآن، درب سواريز العديد من الأندية، من الأندية الصاعدة إلى أندية الدرجة الثالثة والثانية، وجميع الأندية التي دربها هِيْ

نادي تاباس.

نادي توكانتينز.

ليكسا ليكسا.

نادي أكاديمية Filigueiras.

نادي فِيْليجيراس.

نادي ريبيراو.

نادي فِيْزيلا.

نادي شافِيْز.

نادي أفِيْس.

نادي الاكاديمية.

نادي كوفِيْلا.

نادي موريرينسي.

نادي جل فِيْسنتي.

النادي الأهلي المصري.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي التقينا فِيْه بريكاردو سواريز وسيرته الذاتية، وكذلك بأرقام ريكاردو سواريز، المدرب الجديد للأهلي، وكذلك جميع الأندية التي دربها منذ البداية. من مسيرته التدريبية حتى الآن.