ارقام سيارات الايس كريم تجي للبيت الرياض ،طلب على سيارات الايس كريم في المملكة بشل عام يتزادد في فصل الصيف و في مدينة الرياض بشكل خاص كيف احصل على ارقام سيارات ايسكريم تجي للبيت الرياض لضمان خدمة توصيل و الحصول على الايس كريم في الملكة وهناك العديد من سيارات الايس كريم و اكثر من سيارة تتجةل حسب طلب في مدينة الراضفي السعودية للايس كريم تابعونا لكي نزودكم ب ارقام سيارات الايس كريم تجي للبيت الرياض .

رقم سيارة الآيس كريم إلى الرياض

يعتبر الآيس كريم من أكثر المنتجات والأطعمة الصيفية رواجًا وشعبية، لما له من تأثير في تخفيف درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، والشعور بالانتعاش، لذلك هناك العديد من عمليات البحث على الإنترنت، عن طرق صنع الآيس كريم في المنزل او افضل محل بوظة و مجموعة كبيرة من ابناء الرياض يبحثون و المملكة تدور حول رقم سيارة الايس كريم عائدة الى الرياض و في السطور القادمة من هذا المقال سنذكر لكم ابرز ارقام سيارات الايس كريم تجي للبيت الرياض وجوانبها.

سيارات الآيس كريم اللذيذة

تعتبر عربة الآيس كريم اللذيذة من أشهر وأفضل وارقام سيارات الايس كريم تجي للبيت الرياض ، بجميع نكهاتها المميزة (فراولة، توت أزرق، مانجو، تفاح، ليمون باستيو، جالاكسي، وغيرها)، وبأسعار مناسبة للغاية وتهتم بالنظافة، و تهتم السيارة بتلبية طلبات العملاء وتقديم الخدمة حتى المنزل في منطقة الرياض وضواحيها، وحصلت السيارة على تصنيف عالي وتعليقات إيجابية من العملاء. ليمكنك التواصل مع السيارةاحصل على الرقم من ارقام سيارات الايس كريم :

موقع المركبة الرياض، المملكة العربية السعودية، يمكن الوصول إليها من خرائط جوجل.

رقم الهاتف (+966558783991).

ساعات العمل من الثلاثاء إلى السبت من 0600 مساءً إلى 1200 صباحًا، والأحد والاثنين إجازة.

رقم سيارة ايس كريم بسكويت

سيارة بسكويت الآيس كريم هي أفضل سيارة آيس كريم تأتي إلى المنزل في الرياض على الإطلاق، ويقبل معظم سكان الرياض وسكانها التواصل معهم والشراء منهم، ولها تقييم عالي جدًا لما تقدمه، منتجات طبيعية ورائعة ومثلجات، ونكهات مميزة جدا من المنتجات الطبيعية، كلها بأسعار مناسبة للجميع. التواصل مع المركبة بالوسائل التالية

موقع السيارة الشيخ عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الرحمن، 7263، حي المنار، الرياض 14222، المملكة العربية السعودية، ويمكن الوصول إليه من خرائط جوجل.

رقم الهاتف (+966556645663).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من الساعة 0600 مساءا حتى 0130 صباحا.

رقم سيارة ايس كريم متنقلة

تعتبر سيارة الآيس كريم المتنقلة من السيارات التي تقدم أفضل أنواع الآيس كريم في الرياض، وتحظى بإقبال كبير من العملاء والعملاء من خلال الشراء من محطتها ومحطتها، ومن ارقام سيارات الايس كريم رقم سيارة ايس كريم متنقلة التي عند عن طلبها تأتي حتى باب المنزل. الوسائل التالية:

موقع المركبة 8078 أبي موسى الأشعري، الأندلس، الرياض 3194 13212، المملكة العربية السعودية، يمكن الوصول إليها من خرائط جوجل.

رقم الهاتف (غير متوفر).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 1230 ظهراً حتى 1200 منتصف الليل.

حساب حجر عبر انستقرام الرسمي الرابط هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتنا.

طلب فلافورز ايس كريم كار

تعتبر سيارة Ice Cream Flavours من السيارات المتميزة للغاية التي تقدم الآيس كريم بنكهاتها الطبيعية (الأناناس والفراولة والمانجو والتوت وغيرها من النكهات)، وتحظى السيارة بتعليقات وتعليقات إيجابية للغاية على منتجاتها التي تقدمها وأسعارها المعقولة. يمكنك مشاهدة جميع منتجات السيارة ومتابعة حسابها على Snap Chat “”، ويمكنك التواصل مع السيارة من خلال رقمها المدون من ضمن ارقام سيارات الايس كريم :

موقع المركبة ظهرة لبن، الرياض 12564، المملكة العربية السعودية، يمكن الوصول إليه من خرائط جوجل “”.

رقم الهاتف (+966530202201).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من 0600 مساءا حتى 0200 صباحا.

رقم سيارة ايس كريم الرياض

تعتبر سيارة الآيس كريم الرياض من السيارات المتميزة في تقديم الآيس كريم الرائع والآيس كريم، في منطقة الرياض وضواحيها، وتحظى بثقة العديد من التعليقات الإيجابية من العملاء والعملاء، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات المميزة نكهات طبيعية بسعر مناسب، ويمكنك التواصل مع السيارة من خلال الوسائل التالية:

موقع السيارة فرع نجم الدين الأيوبي، العوالي، الرياض 14965، المملكة العربية السعودية، ويمكن الوصول إليه من خرائط جوجل “”.

رقم الهاتف (+966505356890).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من 0130 مساءً إلى 1200 صباحًا.

رقم سيارة ايس كريم الباشا

آيس كريم الباشا متخصص في تقديم أجود أنواع الآيس كريم والآيس كريم بأيدي سعودية نقية. كما توفر السيارة خدمة الطلبات الخارجية والإعداد للمناسبات بأسعار خاصة ومتاحة للجميع مع طاقم عمل متميز. يمكن الاطلاع على المنتجات “”، ويمكن الاتصال بالسيارة بعد الحصول علي الرقم من ارقام سيارات الايس كريم تابعونا:

موقع المركبة الطريق الدائري الغربي، السويدي الغربي، الرياض 12993، المملكة العربية السعودية، يمكن الوصول إليه من خرائط جوجل “”.

رقم الهاتف (غير متوفر).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من 0400 مساءا الى 1200 صباحا.

رقم سيارة ايس كريم لاتشينو

Lachino Ice Cream Car هي شركة تابعة لشركة Lachino متخصصة في إنتاج ميني آيس كريم في المملكة العربية السعودية. إنها من أفضل وألذ سيارات الآيس كريم في الرياض. يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات وتشكيلة كبيرة من الآيس كريم والآيس كريم، بأسعار يجدها البعض مرتفعة بعض الشيء، لكنها لذيذة. يمكن الاطلاع على قائمة المنتجات والأسعار. التواصل مع المركبة احصل من ارقام سيارات الايس كريم على رقم سيارة لانسيتو بالوسائل التالية:

موقع المركبة طريق الملك عبد العزيز، الغدير، الرياض 11564، المملكة العربية السعودية، يمكن الوصول إليه من خرائط جوجل “”.

رقم الهاتف (+966500317500).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل.

طلب سيارة الآيس كريم

تعتبر سيارة الآيس كريم إحدى سيارات الآيس كريم المتنقلة في شمال الرياض ومحيطها، وتحظى بإقبال كبير لدى المشترين والزوار، حيث تقدم منتجات ونكهات الآيس كريم المميزة (شوكولاتة، فراولة، فانيليا، توت، مانجو.، إلخ) بأسعار مناسبة للجميع. يمكن عرض المنتجات “. يمكن الاتصال بالسيارة من خلال الوسائل التالية:

موقع المركبة طريق الملك عبد العزيز، الغدير، الرياض 11564، المملكة العربية السعودية، يمكن الوصول إليه من خرائط جوجل “”.

رقم الهاتف (+966595113611).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل.

رقم سيارة ايس كريم برنس

تعتبر برنس ايس كريم كار احدى سيارات الايس كريم المتميزة في الرياض ومقبولة من قبل الكثيرين حيث انها تقدم مجموعة كبيرة من نكهات الايس كريم التي تحرص دائما على تجديد قائمتها وأسعارها متاحة للجميع بالإضافة إلى موظفيهم المميزين، ويمكن الحصول من ارقام سيارات الايس كريم على رقم سيارة ايس كريم برنس لتتمكن من التواصل مع السيارة من خلال الوسائل التالية:

موقع المركبة الطريق الدائري الغربي، السويدي الغربي، الرياض 12993، المملكة العربية السعودية، يمكن الوصول إليه من خرائط جوجل .

رقم الهاتف (+966590282803).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من 0430 مساءا الى 1200 صباحا.

سيارات الايس كريم الاكثر طلبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف في مدينة الرياض و يسعى سكان والمواطنين الي الحصول على الايس الكريم اللذيذ طعم وهنا زودناكم بارقام سيارات الايس كريم تجي للبيت الرياض الافضل والاشهر اعلى مستوى المدينة و لكي تستمتع بمذاق رائق وانت بالبيت او في العمل او في استراحة والمنتزه .