اروع واجمل طريقة لعمل خبز التورتيلا بدون عجن ولا مجهُود

خبز الصاج أو ما يعرف بخبز التورتيلا هُو من ألذ أنواع الخبز الذي يصنع فِيْه ألذ أنواع السندويشات والشاورما، واليوم سنساعدك فِيْ الخطوات اللازمة حتى تتمكن من تحضيره فِيْ المنزل، حيث أن المطاعم تحضره بطريقة لذيذة طرية وعصيرية، ولهذا السبب سنشرح فِيْ هذا المقال كيفِيْة تحضير خبز الصاج فِيْ المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل وقت وجهد وتكاليف فِيْ الشيك من المكونات المستخدمة، ومذاقها تمامًا مثل المطاعم.

مكونات لصنع خبز الصاج فِيْ المنزل

تتساءل الكثير من النساء عن المكونات التي نحتاجها لتحضير خبز الصاج فِيْ المنزل، وهِيْ مكونات سهلة وبسيطة ورخيصة توجد فِيْ كل منزل، لذلك نوضحها هنا أدناه.

كوبين من الدقيق الأبيض المنخول لجميع الأغراض.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

كوب من الماء الدافئ رائع.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

طريقة عمل خبز الصاج فِيْ المنزل

بعد أن نشرح لك المكونات التي نحتاجها لتحضير خبز التورتيلا بالطريقة الصحيحة، نحيلك إلى كيفِيْة تحضير خبز التورتيلا أو خبز الصاج وهُو طري ورطب تمامًا مثل المطاعم، فإليك خطوات التحضير الموضحة أدناه. .

نحضر وعاء مناسب ونضع كوبين من الدقيق المنخول وكوب من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

قلّب كل هذه المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

ثم نضيف الزيت والملح والسكر ونستمر فِيْ تقليب العجينة جيداً حتى تصبح العجينة ناعمة ومرنة.

ثم غطي العجينة جيداً واتركيها لمدة 30 دقيقة.

ثم نحضر مقلاة ونضعها على النار حتى تسخن تماما ثم نضيف قطع العجين المطبوخ مسبقا

اتركه لمدة عشر دقائق واقلبه على الجانبين، ثم ابعده عن النار.

والآن يمكنك أن تأكل خبز الصاج الطري تمامًا مثل المطاعم والأحَلْى، ويمكنك صنع السندويشات اللذيذة به.

كيفِيْة تخزين الخبز بالطريقة الصحيحة

يمكن تخزين الخبز فِيْ الثلاجة، مع تجنب الأكياس البلاستيكية، إما فِيْ أكياس ورقية، أو فِيْ طبق زجاجي نظيف، أو فِيْ بلاستيك لا يشكل خطورة على الأطفال والأسرة.