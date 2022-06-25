ازالة البثور من الوجه بسرعة علاجات طبيعية للبثور على الوجه

إزالة البثور بسرعة من الوجه من منا لا يحلم ببشرة ناعمة وخالية من العيوب ومع ذلك، حتى الأشخاص الذين يبدو أن لديهم بشرة مثالية لا يفلتون من ظهور البثور على وجوههم من حين لآخر. نظرًا لأن الجميع يواجه هذه المشكلة، فإليك ثلاث تقنيات طبيعية لتقليل أو إزالة هذه البثور.

قم بإزالة البثور من الوجه بسرعة حارب البثور باستخدام الخضار والفواكه

الحل الأول لتقليل البثور على الوجه هو وضع عصير الطماطم على بشرتك. من أجل تهدئة البثور، تعمل الطماطم أيضًا على تنعيم الجلد.

يمكنك أيضًا استخدام عصير الليمون وخلطه مع مرطب إذا كانت بشرتك جافة. ثم قم بحركات دائرية على منطقة الجلد المصابة بالبثور حتى تتغلغل بشكل كامل.

إزالة بثور الوجه بسرعة طرق طبيعية أخرى لعلاج البثور

حيلة أخرى هي تطبيق الصبار على الجلد. يُعرف الصبار بخصائصه المهدئة ضد البثور ويساعد الجلد على الشفاء.

بديل إذا لم يكن لديك جل الصبار، ضعي بضع قطرات من الزيت العطري (البندق أو شجرة الشاي) على كرة قطنية وافركي بها البثور برفق. بعد بضع دقائق، اشطف بشرتك بالماء النظيف.

علاجات إضافية أخرى

في حالة عدم وجود المكونات المذكورة أعلاه مثل الطماطم والليمون والصبار، في هذه الحالة، لا داعي للذعر، يمكنك وضع القليل من معجون الأسنان على المنطقة المصابة وشطفها بعد حوالي عشرين دقيقة. سيزيل معجون الأسنان B البثور من الجلد.

بديل محتمل لمعجون الأسنان هو خل التفاح المخفف في الماء. أخيرًا، في حالة ولادة الفقاعة للتو والتهابها بشكل خاص، قم بتبريدها عن طريق وضع مكعب ثلج ملفوف في منديل لمدة دقيقة إلى دقيقتين