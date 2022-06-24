ازالة الرؤوس السوداء بالفازلين

إزالة الرؤوس السوداء من الفازلين – في الكفاح اللامتناهي للحصول على بشرة جميلة والحفاظ عليها، تبدو المسام دائمًا هي التركيز الرئيسي. ما يجب أن تتذكره دائمًا هو أن المسام جزء من بشرتك.

بسبب تعرض بشرتك اليومي للعناصر والتوتر والتلوث، تنسد المسام ويزداد حجمها. قد ترغب في تنظيفها وتقليلها وإخفائها جيدًا.

يجب أن تكون العناية بالوجه ممارسة يومية منتظمة لتجنب تراكم مشاكل الجلد المختلفة مثل الرؤوس السوداء. إذا كنت مهووسًا بالحفاظ على بشرة خالية من حب الشباب، فيجب أن تكون عازمًا على إزالة الرؤوس السوداء.

الذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية في منطقتك فقط لإزالة الرؤوس السوداء أمر مكلف. بالطبع، في هذه المقالة سوف نكتشف طرقًا غير مكلفة واقتصادية للتخلص من مثل هذه المشاكل.

ماذا يحدث عندما تضغط على الرؤوس السوداء

من أكثر الطرق شيوعًا المستخدمة لإزالة الرؤوس السوداء هي عصرها. إنها ليست طريقة مثالية للتخلص من الرؤوس السوداء لأنها مؤلمة بشكل واضح على الجلد. عندما تصبح عدوانيًا وتحاول التخلص من الرؤوس السوداء، تتمدد المسام.

عندما تكون المسام مفتوحة بدرجة كافية، فإنها تصبح عرضة للعدوى البكتيرية. سوف تبرز أيضًا خطوطًا دهنية وليس الرؤوس السوداء على الإطلاق.

خيوط دهنية مقابل الرؤوس السوداء

غالبًا ما تكون الغرز الدهنية عبارة عن زيوت سوداء تبقى في الجلد لدرء البكتيريا. فهي ضرورية لصحة البشرة بشكل عام، على عكس الرؤوس السوداء المسدودة التي تسد المسام.

بمجرد عصرها ويخرج شيء أصفر من بشرتك، ربما تكون قد أزلت للتو الخيوط الدهنية.

يمكنك أيضًا تحضير الأرض لتطور الرؤوس السوداء. يمكن استبدال الشعر الدهني المزال بالجلد في غضون 30 يومًا. إذا ضغطت على أنفك كل يوم، فلن يكون لجلدك الوقت الكافي للشفاء على الإطلاق.

هناك أيضًا حالات يتم فيها قطع طبقة رقيقة من الجلد عند الضغط عليها، بحيث تحصل على بقعة داكنة من الجلد، وهو أمر غير مريح.

طرق آمنة لاستخراج الرؤوس السوداء

من الممكن إزالة الرؤوس السوداء المزعجة دون تدخل متخصص طالما أنها آمنة. إليك عملية القيام بذلك دون الإضرار ببشرتك ومسامك

اتبع التعليمات خطوة بخطوة

1. الإعداد الأساسي

قبل أن تبدأ، أحضر لنفسك بعض المرطب الثقيل (أو الفازلين)، ولفافة بلاستيكية، ومنشفة نظيفة، ومنديل، وهذه العملية هي الأفضل أيضًا بعد الاستحمام بالماء الساخن الطويل.

بحلول هذا الوقت، يكون الزيت المتيبس في بشرتك قد خف بالفعل. سيكون من الأسهل استخراجه.

2. ضعي شكل أثقل من المرطب

بمجرد الخروج من الحمام الساخن، ضع طبقة من أثقل مرطب لديك (إذا كنت لا ترغب في استخدام الفازلين) لديك. يخلق المرطب أو الفازلين حاجزًا يحبس الحرارة في بشرتك. هذا يسمح لبشرتك بالبقاء دافئة، والحفاظ على الزيوت المتراكمة ناعمة.

3. تحضير البلاستيك أو الساران

احصل على غلاف بلاستيكي وقم بتقطيعه إلى قطعة كبيرة بما يكفي لتغطية المنطقة المصابة. ضعه على المنطقة التي قمت بترطيبها مسبقًا. لف أنفك بإحكام (غلاف الساران مرن ويمكن أن يتناسب بسهولة مع الشكل الذي تضغط عليه).

4. منشفة ساخنة

بلل منشفة نظيفة بالماء الساخن. ضعيه على غلاف بلاستيكي يغطي المنطقة المرطبة من وجهك.

اترك المنشفة الساخنة لمدة خمس دقائق (كرر إذا لزم الأمر). اترك الغلاف المغلف لفترة أطول قليلاً (بضع ساعات) أو اتركه طوال الليل.

5. استخدام المناديل الورقية

في صباح اليوم التالي أو بعد بضع ساعات، أزيلي الساران أو الغلاف البلاستيكي. ستندهش عندما تجد أن المنطقة المحيطة بأنفك مشبعة جيدًا.

ابدأ بدفع المسام المليئة بالرؤوس السوداء بلطف بأصابعك.

تذكر أنك تخلق ضغطًا تحت بشرتك بدءًا من جذر الرؤوس السوداء. إذا كنت بحاجة إلى تمديد موضع أصابعك، فافعل ذلك.

6. قم بتغيير الموضع في كل مرة تضغط فيها

الجزء الأصعب في استخراج الرؤوس السوداء بمفردك هو العلامات المتبقية. يمكن أيضًا تحديد التهيج. لتجنب ذلك، تأكد من تغيير موضع أصابعك في كل مرة تضغط عليها.

انقر فوق زوايا مختلفة. ضع في اعتبارك “قاعدة الثلاثة” إذا لم تتمكن من الحصول عليها في ثلاث ضغطات، فتوقف لأنك قد تلحق الضرر ببشرتك.

7. استخدم الجل المضاد للبكتيريا بعد الضغط عليه

عندما تضغط على بشرتك ومسامك، فإنك عادة ما تهيج بشرتك. يجب استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تعمل على تلطيف البشرة بعد الخلع.

جل مضاد للبكتيريا يحتوي على حمض الساليسيليك يقلل الالتهاب والاحمرار.

المسام ليست مثل الأبواب التي تغلق وتنفتح

على مر السنين، تكررت العديد من المعتقدات المسامية وغالبًا ما يمارسها الإيمان.

وهذه بعض هذه المعتقدات والحقائق من ورائها

الماء المثلج يشد المسام أو ينكمشها. لم تستطع المسام أن تغلق لأنها صنعت لتظل مفتوحة. ينظف الماء المثلج الجلد فقط من الشوائب ثم يضيق الأوعية الدموية في الجلد، مما يجعل المسام أصغر بكثير.

المناشف الساخنة والبخار لا تفتح المسام. لا يمكن أن تغلق مسامك أبدًا. هم دائما منفتحون. تساعد الحرارة الناتجة عن البخار أو المنشفة الساخنة على تفكيك الزيوت القاسية داخل المسام. هذا يسهل إزالة الرؤوس السوداء.

تزداد المسام مع تقدم العمر. المسام لا تتوسع مع تقدم العمر. يبدو مثل هذا لأنه مع تقدمك في العمر، يضعف الكولاجين المحيط به كثيرًا.

من المستحيل القضاء على المسام بشكل دائم

يمكنك فقط جعل مسامك أصغر، لكن لا يمكنك التخلص منها. يمكن أن يساعدك تقشير بشرتك باستخدام الرتينويدات و AHAs و BHAs على تحقيق ذلك. يمكنك أيضًا تعريض بشرتك لتقشير كيميائي لتقليل حجم المسام.

إذا كنت ترغب في تجنب انسداد المسام، يمكنك تقشيرها بحمض الساليسيليك (BHA) وأحماض اللبنيك أو الجليكوليك (AHA). اجعلها عادة حتى تتمكن من الحصول على بشرة صحية بدون الرؤوس السوداء والجلد المتوهج.