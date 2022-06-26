ازالة الرؤوس السوداء بمعجون الأسنان والملح

إزالة الرؤوس السوداء بمعجون الأسنان والملح – بغض النظر عن عمرك، سواء كنت رجلاً أو امرأة، فمن المحتمل أنك عانيت مؤخرًا من الرؤوس السوداء. الرؤوس السوداء هي “بصيلات شعر مسدودة” مليئة بالزيت الزائد والجلد الميت والبكتيريا. أفضل طرق علاج البشرة هي تلك التي تستخدم إجراءات وقائية للمساعدة في إيقاف ظهور الرؤوس السوداء قبل أن تبدأ. ولكن حتى نظام البشرة المثالي سيظل يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء العرضية التي تحتاج فقط للتخلص منها في أسرع وقت ممكن.

الطريقة الأولى نظف الرؤوس السوداء بمعجون الأسنان

1. إزالة الرؤوس السوداء بمعجون الأسنان والملح اختر النوع المناسب من معجون الأسنان

سوف تحتاج إلى التأكد من أنك تستخدم النوع الصحيح فقط من معجون الأسنان. يجب أيضًا أن يكون معجون الأسنان أسهل استخدامًا، وليس النوع المستخدم للتبييض أو الحساسية. معجون الأسنان بالنعناع مفيد أيضًا.

ينصح باستخدام معجون الأسنان بشدة من قبل عدد من الخبراء والأشخاص العاديين، لكن لا ينصح به الأطباء، والسبب في أن معجون الأسنان يعمل على التخلص من الرؤوس السوداء والبثور الأخرى هو أنه يحتوي على مكونات تساعد على تجفيف البثور. ومع ذلك، كما يمكنك أن تتخيل، يحتوي معجون الأسنان أيضًا على العديد من المكونات الأخرى التي يمكن أن تسبب مشاكل جلدية أخرى، بما في ذلك الحساسية.

لا تتردد في تجربة “طريقة معجون الأسنان”، جرب بعض الاقتراحات التي تحتوي فقط على مكونات نقية.

2. اغسلي وجهك وضعي معجون الأسنان

اغسل وجفف وجهك بالماء الفاتر باتباع روتينك اليومي المعتاد. ضع طبقة من معجون الأسنان على المناطق المصابة مثل أنفك أو ذقنك. دع معجون الأسنان يجف تمامًا. بمجرد أن يجف معجون الأسنان، افركي بشرتك برفق للمساعدة في إزالة الرؤوس السوداء من المسام. اغسل وجفف وجهك مرة أخرى.

بدلًا من استخدام أصابعك، يمكنك وضع معجون أسنان على وجهك باستخدام منشفة مبللة بزيت الزيتون أو اللوز. يمكنك فرك معجون الأسنان على بشرتك بمنشفة لبضع دقائق.

3. أضف الملح إلى معجون الأسنان للحصول على نتائج أسرع

اغسل وجفف وجهك بالماء الفاتر باتباع روتينك اليومي المعتاد. اصنع مزيجًا من جزء واحد من معجون الأسنان والملح. (إذا كان المزيج كثيفًا جدًا، أضيفي بضع قطرات من الماء لتخفيفه.) افركي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 5-10 دقائق. افركي خليط معجون الأسنان بلطف لإزالة الرؤوس السوداء من المسام قبل غسلها.

ضعي المرطب اليومي المعتاد بعد جفاف وجهك. تأكد من بقاء وجهك رطبًا طوال هذه العملية. كبديل للملح، يمكنك استخدام صودا الخبز.

قبل الترطيب، يمكنك أيضًا فرك مكعب ثلج على وجهك للمساعدة في إغلاق المسام ومنع البكتيريا من الدخول.

الطريقة الثانية إزالة الرؤوس السوداء بمعجون الأسنان والملح منع ظهور الرؤوس السوداء

1. اغسلي وجهك مرتين في اليوم

إذا كان لديك عدد كبير من الرؤوس السوداء أو حب الشباب، فاستخدم منظف للوجه يحتوي على حمض الساليسيليك. اغسلي وجهك دائمًا بالماء الفاتر لفتح المسام قبل وضع أي منظف. ضعي المرطب دائمًا على بشرتك بعد الانتهاء من غسل وجهك.

لفتح المزيد من المسام قبل التنظيف، قم بالبخار على بشرتك عن طريق وضع وجهك فوق وعاء به ماء ساخن أو مغلي.

اغسل وجهك دائمًا بعد أي نشاط يسبب لك التعرق بغزارة.

2. قشري وجهك مرة واحدة في الأسبوع على الأقل

يمكن أن يتسبب التقشير في تهيج بشرتك إذا تم إجراؤه كثيرًا. ابدأ بالتقشير مرة في الأسبوع. إذا كانت بشرتك غير متهيجة، يمكنك إضافتها عدة مرات في الأسبوع.

3. تجنب لمس وجهك

تلمس يديك أي شيء آخر، لذا عليك تجنب لمس وجهك ونقل الزيوت والأوساخ والبكتيريا إلى مسامك. يتضمن ذلك منع شعرك من لمس وجهك إن أمكن. يحتوي شعرك بشكل طبيعي على زيوت يمكن أن تسد المسام.

4. استخدم واقي الشمس يوميا

يجب أن تكون الحماية SPF في أي مرطب تضعه على أي جزء من جسمك. ويجب عليك استخدام مرطب مع حماية SPF على مدار السنة على وجهك.

5. استخدمي المكياج الخالي من الزيوت أو المعادن

المكياج الذي يحتوي على بودرة أفضل أيضًا من المكياج الكريمي، تذكري إزالة المكياج تمامًا قبل الذهاب إلى الفراش. تذكر أيضًا أنه من المهم غسل أدوات المكياج والفرش بانتظام، حيث تتراكم البكتيريا والأوساخ بمرور الوقت. اغسلهم بالماء الفاتر والصابون اللطيف.

6. اشرب الكثير من الماء

الماء مهم جدًا للبشرة وأفضل طريقة لترطيب بشرتك هي شرب الكثير من الماء.

الطريقة الثالثة إزالة الرؤوس السوداء بدون معجون الأسنان

1. قناع البيض

اغسلي وجهك وجففيه باتباع روتينك اليومي المعتاد. اكسري صفار البيض وافصليه عن بياض البيض، ضعي البيضة في وعاء صغير وضعيها بفرشاة على وجهك. انشر طبقة من المناديل الورقية أو مناديل الحمام أو أي شيء مشابه على سطح الفراغات. انتظر حتى يجف بياض البيض، ثم ادهن الطبقة الثانية من بياض البيض على الورق وأضف طبقة أخرى من الورق. كرر بياض البيض وطبقات الورق حتى تصل إلى 3 مرات أخرى. اترك كل الطبقات تجف تمامًا، ثم أزل القناع. اغسلي وجهك وجففيه مرة أخرى لتنظيف أي بقايا بيض متبقية.

خيار آخر للقناع هو مزيج من 2 ملعقة كبيرة (29.6 مل) من الشوفان و 3 ملاعق كبيرة من الزبادي العادي. يمكنك أيضًا إضافة 1-2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون إذا أردت. يجب ترك هذا القناع على وجهك لمدة تصل إلى 5 دقائق فقط قبل غسله بالماء البارد.

إذا كنت تفضل شيئًا أحمر، يمكنك صنع قناع باستخدام معجون الطماطم. افركي معجون الطماطم على وجهك لبضع دقائق، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة أخرى قبل الشطف.

2. قناع العسل والحليب المجفف

امزج ملعقة صغيرة من الحليب وملعقة كبيرة (14.8 مل) من العسل الخام في وعاء زجاجي صغير وسخنه لمدة 5-10 ثوانٍ في الميكروويف. بمجرد أن يصبح المزيج مثل العجينة، اتركه ليبرد. ضعيه على وجهك ثم ضعي قطعة قطن نظيفة وجافة فوق المعجون. اتركي المزيج يجف تمامًا على وجهك، اشطفي وجهك بالماء البارد لإزالة أي معجون جاف متبقي.

بدلًا من الحليب، يمكنك أيضًا استخدام 1 ملعقة صغيرة من القرفة مع 1 ملعقة صغيرة من العسل الخام. ستظل بحاجة إلى مزجها حتى تشكل عجينة، لكن لا يحتاج الخليط إلى التسخين. يجب أن يبقى هذا الخليط على وجهك لمدة 3-5 دقائق فقط قبل إزالة الشرائط القطنية.

3. استخدم عصير الليمون لتقليص المسام

نظفي وجهك وجففيه باتباع روتينك اليومي المعتاد. ضعي عصير الليمون على وجهك قبل النوم مباشرة باستخدام قطعة قطن. في الصباح، اشطفي وجهك وضعي المرطب اليومي.

إذا كان عصير الليمون الصافي قويًا جدًا على بشرتك، أضف الماء إلى العصير قبل وضعه على وجهك.

بدلاً من ذلك، يمكنك مزج 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون مع 1 ملعقة صغيرة من القرفة وتطبيقها على وجهك بنفس الطريقة. اتركه بين عشية وضحاها.

خيار آخر لعصير الليمون هو خلط 4 ملاعق صغيرة من عصير الليمون مع ملعقتين كبيرتين (29.6 مل) من الحليب. يمكن ترك هذا الخليط على وجهك لمدة 30 دقيقة قبل غسله. لا تتركيه على بشرتك طوال الليل.

4. اغسلي وجهك بصودا الخبز

اخلطي صودا الخبز والماء في وعاء صغير حتى تتكون عجينة. باستخدام أصابعك، ضعي العجينة على وجهك وافركيها في دوائر. اشطفي وجهك بالماء واتركيه حتى يجف ثم ضعي المرطب اليومي.

بديل صودا الخبز هو مزيج من 1 ملعقة صغيرة من السكر مخلوط مع 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو عصير الليمون. افركي هذا المزيج على وجهك لمدة دقيقة ثم اغسليه.

5. شراء منتجات إزالة الرؤوس السوداء بدون وصفة طبية

تصنع العديد من شركات العناية بالبشرة منتجات مصممة خصيصًا لعلاج حب الشباب أو الرؤوس السوداء. قد تحتوي هذه المنتجات على أشياء مثل الريتينول وفيتامين سي وزيت شجرة الشاي وما إلى ذلك. اختر المنتجات المناسبة لنوع بشرتك.