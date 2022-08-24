ازاي أشوف ستوري واتس من غير ما حد يعرف، من المستطاع مشاهدة مقاطع الواتس آب بدخول على تبويب الصفحة، وهي متوفرة للعرض فقط لجهات الاتصال المخزنة في الجهاز، ويستطيع في ذات الوقت عدم اظهار الحالة عن مجموعة من الناس والسماح للبعض الأخر أو لشخصٍ واحد فقط بعرضها ومشاهدتها.

كيف أرى قصتي على WhatsApp دون أن يعلم أحد

WhatsApp هو من أهم التطبيقات التي نقضي فيها ساعات طويلة على مدار اليوم، حيث نتواصل مع الأصدقاء سواء من خلال المحادثة عن طريق الكتابة أو الرسائل الصوتية أو إرسال الملفات.

من الممكن أيضًا أن يتواصل الشخص مع الآخرين من خلال المكالمات الصوتية أو المرئية باستخدام هذا التطبيق، الذي طور نفسه في السنوات الأخيرة، ومن الممكن أن يرفع الشخص حالته الخاصة في هذا التطبيق.

ومع ذلك، إذا شاهدته، فإنه يظهر للطرف الآخر عدد الأشخاص الذين شاهدوا الحالة بالأسماء، وأحيانًا نشعر بالفضول لرؤية الحالة، لكننا لا نريد أن يرى الطرف الآخر أننا نهتم به، وقد رأينا الحالة التي قام بتحميلها، فزاي أشوف قصة واتس من غيرنا يعلم، هذا ما سنتناوله من خلال الأسطر التالية

1- عرض الحالات من خلال تطبيق Stats Saver

هذا التطبيق هو أحد التطبيقات التي تستخدم لحفظ الحالات التي يقوم الشخص بتنزيلها، حيث يتم إدخال هذا التطبيق وفتحه من أجل حفظ حالات جهات الاتصال التي تم تسجيلها على الهاتف، بحيث يتم عرض جميع الحالات الخاصة بذلك. غاية.

هنا، لا يُنظر إلى الأمر على أنه رغبة في معرفة محتوى القضية التي ينزلها شخص ما، وبالتالي لا يظهر للطرف الآخر الذي شاهد فلانًا وفلانًا. أما عن تنزيل التطبيق فقد جاء كالتالي

الهاتف مفتوح، والتأكد من اتصاله بالإنترنت، والذي يعمل بشكل جيد، سواء من خلال شبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف، وذلك لضمان عدم انقطاع الخدمة أثناء تنزيل التطبيق. التوجه إلى متجر Play Store أو Play Store، ثم كتابة اسم البرنامج في الحقل المخصص لذلك والعمل على البحث عنه، حيث يمكن تنزيله مباشرة بالضغط عليه. قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق الذي يتطلب التنشيط كما هو الحال في تطبيق WhatsApp. ثم عرض الحالات بكل سهولة، كما يمكن للمستخدم تنزيل جميع أنواع الحالات وإعادة تحميلها، دون أن يعلم الطرف الآخر أن المستخدم قد اطلع على قضيته من الأساس.

2- عرض الحالات باستخدام WhatsApp Web

في سياق الإجابة على السؤال الخاص بكيفية مشاهدة قصتي على WhatsApp دون علم أي شخص، علينا أن نعلم أن هناك أيضًا طريقة أخرى للقيام بذلك دون الحاجة إلى تنزيل أي من التطبيقات الإضافية، حيث يتم ذلك من خلال استخدام WhatsApp الويب.

هي التكنولوجيا التي تمكن الشخص من فتح حساب WhatsApp الخاص به من الكمبيوتر، ومن ثم عرض الحالات بكل سهولة ويسر، مع التأكد من أن الشخص الآخر لن يتمكن من معرفة ما إذا كان شخص ما قد شاهد حالته أم لا، ويمكن استخدام هذه التقنية من خلال تطبيق الخطوات التالية

افتح الكمبيوتر وتأكد من اتصاله بالإنترنت. انتقل إلى أحد محركات البحث واكتب WhatsApp Web في مربع البحث واضغط على زر الإدخال. من الممكن أيضًا الدخول مباشرة بالضغط. ستظهر الصفحة الرئيسية لتطبيق WhatsApp والتي تحتوي على كود، نترك الصفحة كما هي ونذهب للهاتف. يقوم المستخدم بفتح هاتفه المحمول، للتأكد من اتصاله بالإنترنت، ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى الواتساب كالمعتاد. ينقر المستخدم على النقاط الثلاث أعلى الشاشة الرئيسية للتطبيق. ستظهر قائمة تحتوي على العديد من الخيارات، انقر فوق الجهاز المرتبط. ستفتح الكاميرا لمسح الرمز الذي ظهر على شاشة الكمبيوتر. يتم توجيه الكاميرا الخلفية للهاتف نحو الشاشة من أجل الوصول المباشر إلى WhatsApp باستخدام الكمبيوتر. ثم يمكن للمستخدم الاستمتاع بمشاهدة الحالات مع التأكد من أن الطرف الآخر لن يكون على علم بهذا العرض. إذا كنت ترغب في إنهاء الأمر، يجب على المستخدم تسجيل الخروج قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

وضع الطيران لعرض حالة WhatsApp دون علم المالك

في سياق الإجابة الصحيحة على السؤال الخاص بكيفية مشاهدة قصتي على WhatsApp دون علم أحد، نجد أنه من الممكن للمستخدم القيام بذلك بعد التأكد من أن WhatsApp لديه نسخة احتياطية من البيانات، حيث يقوم بالتفعيل وضع الطيران على الهاتف، ثم يدخل التطبيق كالمعتاد.

في هذه الحالة يمكن للمستخدم عرض جميع الحالات دون علم المالك بذلك، وفي حالة تفعيل الخدمة لإلغاء علامة الاختيار الزرقاء التي تشير إلى أن المستخدم قد شاهد الرسالة، فمن الممكن أن راجع الحالات بشرط أن يتأكد الطرف الآخر من أن الطرف الآخر لن يعلم ذلك.

قم بتنزيل تطبيقات أخرى من WhatsApp

هناك العديد من التطبيقات التي تشبه الواتس اب الاخضر والتي يمكن استخدامها لمعرفة الحالة دون علم صاحبها، لكنها إصدارات غير آمنة، لذلك لا تجدها في متجر Play Store أو Play Store، بل هي متاح فقط من خلال محركات البحث.

حيث يقوم المستخدم بكتابة اسم التطبيق في البحث للحصول على رابط التطبيق وتنزيله، ومن المعروف أن هذه التطبيقات تحتوي على العديد من المزايا بخلاف إخفاء عرض الحالة، ومن الأمثلة على هذه التطبيقات ما يلي

واتساب جولد

غيغابايت واتس اب

واتس اب عربي

يتم حفظ مقاطع الحالات تطبيق واتس آب اعتياديا في ذاكرة التخزين المؤقت في ملفات الهاتف، بما في ذلك المستندات ومقاطع الفيديو، ولكي تستطيع من مشاهدة حالة الواتس بدون الذهاب الى برنامج واتس آب، فإن كل ما تحتاج إليه على جهاز ايفون أو اندرويد،