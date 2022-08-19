ازاي أعرف أنا استلفت كام من أورانج، يواجه مجموعة كبيرة من المستخدمين معضلة كبيرة تسبب لهم كمية كبيرة من الازعاج والتوتر وهي عند قيامهم بشحن رصيد لجهازهم الخاص بهم يتم سحب اكثر كمية من الرصيد لتسديد خدمه سلفني الذي قاموا بها من قبل ولا يستطيعوا من اكمال المكالمات التي يحتاجوا إليها لذلك يبحث مجموعة كبيرة من المستخدمين عن طرق معرفة الرصيد المستلف من اورنج .

كيف أعرف أنني استعرت كاميرا من Orange

عند استخدام خدمة “سلفني شكراً” بشكل متكرر دون دفع القيمة المستحقة، تنفد الأوقات المتاحة للمستخدم، لذلك يجب على المستخدم شحن الرصيد لدفع قيمة الخدمة المستحقة، بينما السؤال عن كيف أعرف استعارتها من Orange يمكن الرد عليها من خلال الطرق التالية

1- الطريقة الأولى

هناك طريقة مختصرة لمعرفة أنني استعرت كاميرا من Orange، حيث أن شركة Orange مهتمة بتسهيل كافة المعاملات والخدمات للعملاء، وذلك باستخدام الرمز # 2 # 100 #، ستنقلك تلقائيًا إلى خدمة معرفة الرصيد المقترض من خدمة سلفني شكراً.

2- الطريقة الثانية

هناك طريقة أخرى لمعرفة كيف أعرف أنني استعرت كاميرا من Orange، من خلال القيام بالخطوات التالية

لمعرفة المبلغ المقترض من Orange اطلب الكود التالي # 444 #. بعد استخدام الرمز السابق، سترى عدة خدمات أخرى. خدمة المبلغ المستحق بعد ظهور هذه الخدمات، يجب على المستخدم كتابة الرقم 5 والضغط على كلمة إرسال، لمعرفة الرصيد المستحق الدفع من خدمة سلفني. شكرًا لك. ستصلك رسالة مفادها أن خدمة معرفة الرصيد المستحق ستخصم أربعة قروش، وللتأكيد على الطلب اكتب 1 واضغط على إرسال، وللإلغاء اكتب 2 واضغط على إرسال. للعودة إلى القائمة الرئيسية، اكتب 00 واضغط على إرسال. هذه الطريقة للإجابة على سؤال كيف أعرف أنني استعرت كاميرا من Orange.

شروط استخدام خدمة Orange Balance

هناك بعض الشروط التي حددتها Orange لتتمكن من استخدام خدمة Save me Balance، وهذه الشروط هي

يجب أن يكون الرصيد المتوفر أقل من 1 جنيه للاستفادة من الخدمة.

لا يتم استخدام خدمة Save me الائتمانية للخطوط الجديدة.

يجب أن يكون المستخدم من عملاء Orange لمدة 90 يومًا.

بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيل الخط يمكن للمستخدم اقتراض 4 جنيهات.

عند مرور ستة أشهر من تاريخ تفعيل الخط يمكن للمستخدم اقتراض 16 جنيهاً.

عندما يصل المستخدم إلى الحد الأقصى للرصيد الذي يمكن اقتراضه، يجب عليه دفع المبلغ المستحق.

خدمة Salfny Balance متاحة لمستخدمي نظام التحكم وعملاء البطاقات المدفوعة مسبقًا.

خطوات استخدام خدمة Salfny Orange Credit

يجب على العميل الذي يرغب في اقتراض رصيد من Orange أن يتخذ الخطوات التالية

اكتب الرمز # 444 # واضغط على كلمة إرسال. تظهر مجموعة من الخدمات أثناء قيام المستخدم بتحديد خدمة Save me Balance. تظهر رسالة للمستخدم لانتظار بعض الوقت للتأكيد. سيتم إرسال رسالة للمستخدم تفيد بإضافة رصيد 4 جنيهات وسيتم خصم الرصيد بعد إعادة الشحن لأول مرة.

تكلفة استخدام خدمة Orange Balance

الرصيد الذي تقوم الشركة بخصمه عند القيام بعملية الشحن الأولى هو قيمة خدمة “Salfini Balance”، وتكلفة تلك الخدمة من Orange هي جنيه واحد فقط، حيث تقوم الشركة بخصم هذا المبلغ مع المبلغ المستحق، على سبيل المثال عندما يقترض المستخدم 3 جنيهاً مصرياً ويضاف إليهم 1 جنيهاً مصرياً آخر رسوم خدمة.

الرموز القصيرة لخدمات Orange

في النقاط التالية، سوف نقدم الرموز القصيرة لمعظم خدمات اورن مصر

خدمات رموز قصيرة خدمة عملاء Orange اتصل بـ 110 بسعر 50 قرش اشحن بطاقة الرصيد # رقم البطاقة * 102 # رمز إعادة الشحن لرقم آخر # 100 # 1 # اشترك في Call Tone اتصل بالرقم 999 إلغاء الاشتراك في Call Tone أرسل كلمة “UNSUB” إلى 999 خدمة تحويل الرصيد اطلب 400، # 100 # 2 # خدمة الاستعلام عن الرصيد # 100 # 3 # حظر الأرقام المزعجة اطلب 400، # 100 # 2 # خدمة Orange Money اتصل على 8000 معرفة النظام وتغييره اتصل بـ 400 خدمة اتصل بي شكرا لك # 121 * رقم الموبايل # استعلام عن الفاتورة # 120 # خدمة قائمة الحظر # 2 # خدمة ضبط الإنترنت # 100 # 4 # خدمة الاشتراك عبر الإنترنت # 100 # 4 # رمز استعلام ميغا بايت # 136 # خدمة إلغاء باقة الإنترنت # 100 # 4 # دفع لي خدمة الائتمان اطلب 400، # 100 # 2 # خدمة ادففعهم Orange # 100 # 2 # يذهب . خدمة الاشتراك في الحزمة # 100 # تعرف على عروض اورن مصر اليومية اطلب 300، # 12 # تعرف على أحدث العروض وخدمات Orange اتصل ب 300 نقل ميغا إلى رقم آخر # 4 # 100 # معرفة الميجابايتس المستهلكة # 136 # تعرف على رقم خط اورن مصر # 119 # اشترك في خدماتي # 100 ##

شركه اورنج تعتبر من ابرز مؤسسات الاتصال فهي من اشهر واهم المؤسسات المتخصصة للاتصالات التي توفر خدمات الاتصالات والإنترنت وتقدم الشركة مجموعة كبيرة من العروض المميزة والمتنوعة التي تتناسب مع احتياجات مجموعة كبيرة من المستخدمين بشكل مستمر لذلك تنجح الشركة دائماً في جذب أنتباه المستخدمين .