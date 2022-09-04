ازدياد في اسعار السجائر من يوم الاحد المقبل في مصر ؟

ازدياد في أسعار السجائر من يوم الأحد المقبل في مصر ؟ ، تراوحت أسعار السجائر في جمهورية مصر في الأوقات الأخيرة إلى الارتفاع وهذا ما أثار تساءل المواطنين في جمهورية مصر العربية حول الارتفاع الحاد الذي جاء في كافة أنواع السجائر، وأقرت الشركة الشرقية الخاصة في الدخان ساترون كومباني في زيادة أسعار السجائر بنحوي 2جنية لكل نوع بداية من الشهر الحالي.

ازدياد في أسعار السجائر في مصر

بينت الشركة الخاصة بالدخان سترونج كومباني أسعار الدخان وكان ذلك الازدياد رفع اثنين جنيه لكل نوع ويتم العمل بهذا القرار يوم الأحد 4/9/2022، كما تحدث إبراهيم إمبابي رئيس شعبه الدخان الخاص باتحاد الصناعات بان الشركة قد اخترتهم بزيادة 2 جنيه لكافة أنواع السجائر في جمهورية مصر وذلك نظرا للضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها الذي جاءت لنظام التأمين الصحي وهذا التأمين رقم اثنين تم إقراره في عام 2018.

سبب ارتفاع أسعار الدخان في مصر 2022

جاءت أسعار الدخان في جمهورية مصر العربية الشركة الخاصة بإنتاج وصناعة السجائر شركة إيسترن كومباني أن الارتفاع التي جرى على أسعار السجائر نظراً إلى ضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها في عام 2018 وتم العمل بها، حيث اشتملت هذه الضريبة على زيادة اثنين أجنيه لكل نوع من أنواع السجائر وتشمل كافة أنواع الدخان المستورد والداخلي في جمهورية مصر.

أسعار الدخان في مصر 2022

أسعار السجائر اليوم في مصر2022

تنوعت السجائر في جمهورية مصر حسب نوع من أنواع السجائر وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كليوباترا سوفت كوين من 19 جنيها لـ 21 جنيها .

سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) ارتفع من 20 جنيها لـ 22 جنيها .

سعر كليوباترا سوبر 21 جنيها لـ2

سعر “بوكس 10” 11.50 جنيه لـ 13

سعر بوسطن/بلمونت 19.50 جنيه لـ 22 جنيها بزيادة 2.5 جنيه .

سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ 20.50

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها بدون زيادة

سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زيادة

سعر مونديال (أحمر – أزرق- سيلفر) 21 جنيهاً لـ 23 جنيها

سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيهاً بدون زيادة

كان سبب الارتفاع الطفيف على أسعار السجائر في جمهورية مصر العربية وزيادة قيمة الضريبة المضافة التي تميت إضافتها على أسعار الدخان في جمهورية مصر العربية.