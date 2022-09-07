من هم ازواج سلوى خطاب بالأسماء، تعتبر الممثلة والفنانة المصرية سلوى خطاب من الشخصيات الشهيرة والبراقة في عالم الفن والتمثيل والتي لاقت نجاح كبير عبر الاعمال الفنية البارزة التي قدمتها طوال مسيرتها الفنية وتمكنت من اكتساب قاعدة جماهيرة واسعة في جمهورية مصر العربية والعالم العربي أجمع وشاركت في الكثير من الاعمال الفنية البارزة والتي حققت نجاح وشهرة واسعة على ناق كبير حول العالم.

سلوى خطاب ويكيبيديا

سلوى خطاب ممثلة مصرية. ولدت في القاهرة في 26 فبراير 1959 وعمرها الحالي 63. درست التمثيل في معهد القاهرة للفنون المسرحية. بدأت سلوى خطاب مسيرتها الفنية كممثلة عام 1978، خلال مشاركتها في فيلم “عار، لولو، لولو شاب، برفقة عادل إمام. من خلال إبداعاتها في هذا العمل تمكنت من وضع قدمها على سلم النجومية، وأكسبتها مشاركتها في مسلسل “رأفت الهجان” معظم شهرتها، في رصيدها قرابة 140 عملاً موزعة بين المسرح، السينما والتلفزيون.

سلوى خطاب السيرة الذاتية

كرست سلوى خطاب معظم حياتها للفن الذي أحبته منذ صغرها، فجعلت حياتها المهنية كممثلة ضمن قائمة أولويات الحياة، فتزوجت متأخراً جداً. تحتوي السطور التالية على أهم المعلومات عن هوية سلوى خطاب الشخصية

الاسم الحقيقي سلوى محمد مرسي خطاب.

اسم الأم غير معروف.

الشهرة سلوى خطاب

تاريخ الميلاد 26 فبراير 1959 م.

مكان الميلاد القاهرة.

العلامة الفلكية برج الحوت.

العمر 63 سنة.

الجنسية مصرية.

الديانة مسلمة.

المذهب سني.

الحالة الاجتماعية مطلق مطلقة.

عدد الاطفال لا يوجد.

الدرجة العلمية بكالوريوس تمثيل.

ألما ماتر معهد الفنون المسرحية بالقاهرة.

اللغة الرسمية العربية – المصرية.

المهنة ممثلة.

سنوات من النشاط دخل خطاب عالم التمثيل عام 1978 م – حتى الآن.

من هم ازواج سلوى خطاب بالأسماء

تزوجت سلوى خطاب مرة واحدة من زوجها السابق أسامة فوزي. وكشفت خطاب أن فكرة أن يقودها الرجل هي من الأمور التي تستفزها، ولها شروط محددة للارتباط بالرجل المثالي. أن زوجها السابق كان قريبًا جدًا من زوجها، فوافقت على الزواج منه، لكنها شعرت فيما بعد بتغير في حالته، مما تسبب في انفصالهما، نافية أن يكون الانفصال خيانة كما تردد، مشيرة إلى أنها كذلك. امرأة من مائة امرأة عصبية، لكنها لطيفة وهادئة وحنونة.

سلوى خطاب وأولادها

سلوى خطاب لم تنجب طوال حياتها، لاعتقادها أن الإنجاب يولد مسؤوليات فضلا عن عدم وجود مقومات تشجعها على الإنجاب، حيث كرست مسيرتها الفنية التي شغتها من تلك المسؤوليات، وارتبطت سلوى خطاب بها. اشتهر مواطنها الراحل المخرج والمنتج أسامة فوزي، الذي وافته المنية منذ مارس 2022 م، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج السينمائي، في البداية بعدم التسامح مع المسيحية وعرضه للجدل. يعمل.

ديانة سلوى خطاب

النجمة اللامعة سلوى خطاب تدين الإسلام، وهي تنحدر من أسرة مسلمة سنية تعيش في القاهرة. واجهت خطاب بعض الاعتراضات والشكوك حول حقيقة دينها خلال الفترة التي وصل فيها الإخوان إلى مناصب سياسية رفيعة في مؤسسات الدولة، لأن والدها يحمل نفس اسم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. تسببت في مشاكلها داخل الوسط الفني وخارجه، ومن المعروف أن أسامة فوزي أجبر على اعتناق الإسلام حتى يتمكن من الارتباط بالفنانة سلوى خطاب.

مسلسل سلوى خطاب الجديد

آخر أعمال سلوى خطاب هو مسلسل “منورة بأهلها” الذي عُرض لأول مرة في 6 مارس 2022 م، وهو مسلسل بوليسي يتضمن تحقيقًا في جريمة قتل غامضة، قامت خلالها سلوى بدور شخصية الزرقاء الزرقاء. – يمامة إلى جانب نخبة من فناني مصر. تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.

من هم ازواج سلوى خطاب بالأسماء تعد سلوى خطاب من الفنانات البارزات في عالم الفن والتمثيل بالوسط الفني المصري والتي حظيت على نجاح كبير بالعالم ولا سيما بجمهورية مصر العربية وان الفنانة اللامعة سلوى خطاب تزوجت مرة واحدة فقط من زوجها السابق أسامة فوزي.