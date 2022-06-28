اسباب الرهاب الاجتماعي عند المراهقين

تتعدد أسباب الرهاب الاجتماعي عند المراهقين ويجب تحديد السبب الرئيسي لكل فرد حتى تتم عملية السيطرة على القضية بسهُولة فِيْ الوقت المناسب حيث أن الرهاب الاجتماعي ليس سوى اضطراب نفسي حسب ما أقره الأطباء النفسيون. سيتم تقديم الطلب من خلال الموقع جريدة الساعةي كن حذرًا بشكل خاص، حيث إن تجاهله قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ماذا يعني الرهاب الاجتماعي

وهِيْ حالة سلوكية أو نفسية يعاني منها الإنسان بغض النظر عن العمر، فهِيْ شكل من أشكال القلق أو الخوف من أشياء غير مبررة، وعادة ما يشعر الإنسان بهذا الرعب عند الجلوس مع كثير من الناس. يمتزج معهم أو يعرض العمل أمام مجموعة، مثل كلمة لمن هم فِيْ المكان، وعلى الرغم من أن هذا النوع من الرهاب يمكن أن يتأثر بأشخاص من مختلف الفئات العمرية، إلا أن الأكثر ضعفاً هم القلقون.

أسباب الرهاب الاجتماعي عند المراهقين

هناك عدة أسباب تجعل الإنسان يعاني من الرهاب الاجتماعي وخاصة المراهقين، وهذه الأسباب هِيْ كَمْا يلي

الشعور بالخجل من كل شيء حتى لو كانت تافهة ولا تتطلب ذلك.

الإفراط فِيْ الخوف من الأطفال وترهِيْب المجتمع وعدم وجود أي فرصة للتعامل مع بقية المجتمع بمفردهم.

قلة الثقة بالنفس والشعور بالضعف وقلة المواجهة وهذا يحدث للمراهق لأسباب مختلفة.

العادات والتقاليد الخاطئة التي تحد من اندماج الطفل أو المراهق إلا أنها تقلل من دوره وتحد من حديثه مع الأكبر.

لقد عانى المراهق من أي شكل من أشكال العنف منذ الطفولة ويستمر فِيْ ذلك حتى بلوغه سن المراهقة.

تعرض المراهق لصدمة نفسية أو عاطفِيْة.

تربية الطفل بشكل خاطئ، ابتداء من مرحَلْة الطفولة، ومنعه من الحديث أو النقاش مع الآخرين، وحصر التعبير عن آرائه.

الأعراض الجسدية للرهاب الاجتماعي عند المراهقين

عندما يتعرض الشخص للرهاب الاجتماعي، تحدث بعض الأعراض المختلفة بشكل طبيعي ومن الأفضل أن يكون الوالدان على دراية بهذه الأعراض، وعلى رأسها ما يلي

تغير فِيْ لون الوجه واحمرار مع شعور بالرعب الشديد فِيْ اليدين.

ألم شديد وخدر فِيْ جميع الأطراف.

عدم انتظام ضربات القلب والخفقان.

الشعور بجفاف شديد فِيْ الحَلْق.

الشعور بالاختناق وسرعة التنفس.

حاجة ملحة بشكل غير عادي للتبول.

التعرق المفرط.

أعراض سلوك الرهاب الاجتماعي

هناك بعض السلوكيات التي تحدث عند الأشخاص والتي تدل على الرهاب الاجتماعي وهذه السلوكيات هِيْ

تجنب التعامل مع المواقف التي تحدث فِيْ المدرسة أو فِيْ العمل أو فِيْ أي مكان آخر.

تشعر بالخوف عند التعامل مع مندوب مبيعات فِيْ أي مكان.

لا تقم بأي نشاط أو تبدأ أي محادثة مع الآخرين خوفًا من الشعور بالخجل.

الشعور بالرعب عند التعامل مع الآخرين.

عدم القدرة على الاتصال بالعين بين الشخص المصاب بالرهاب الاجتماعي والآخرين.

رفض حضور المناسبات الاجتماعية أو الحفلات.

ابتعد عن المواقف التي تجذب الانتباه خوفًا من الانتقاد.

الأعراض النفسية للرهاب الاجتماعي

من المهم جدًا أن نقول إن هناك بعض الأعراض النفسية للرهاب الاجتماعي يمكن ملاحظتها بسهُولة، بما فِيْ ذلك ما يلي

تشعر بالقلق عند مقابلة أشخاص جدد ولا تريد التحدث معهم.

تشعر بعدم الارتياح عند الجلوس فِيْ مجموعة من الأشخاص.

تشعر بقلق شديد قبل التحدث أمام الآخرين.

الشعور بالدونية والضعف وعدم الكفاية.

الخوف المستمر من أن يلاحظ الآخرون سلوك الخوف والقلق.

إنه يشعر بالضيق الشديد من أي وضع اجتماعي قائم.

الشعور المستمر بالارتباك والتوتر.

يشعر بالقلق حيال مظهر الآخرين ويراهم بشكل غير لائق.

الشعور بالخوف الشديد عندما تكون فِيْ مجموعات أو تتعرض لمواقف تتطلب التفاعل مع الآخرين.

مضاعفات الرهاب الاجتماعي

يحتاج الناس إلى تحديد أسباب الرهاب الاجتماعي عند المراهقين من أجل إيجاد حَلْول جذرية قبل حدوث أي مضاعفات، وهِيْ

ضياع العديد من الفرص الذهبية بسبب الخوف من التعامل مع الآخرين ورفض التدخل.

فِيْ بعض الحالات، يتأخر المستوى التعليمي للمراهق، حتى لو كان لديه ذكاء كبير.

زيادة الشعور بالوحدة وخاصة خلال فترات التركيز بسبب قلة العلاقات أو القبلات مع الآخرين.

اهتزاز الثقة بالنفس والشعور بالرفض من المحيطين بالمراهق. شيء يجعله يشعر بالنقص خاصة عندما يقوم بأي مهارة اجتماعية.

الإدمان على الإدمان بسبب زيادة الشعور بالوحدة، سواء أكان مدمنًا على المخدرات أو الإنترنت، أو مشاهدة التلفاز أو غيره من مظاهر الإدمان.

المراهقون أكثر عرضة للإصابة بالرهاب الاجتماعي

هناك فئة من المراهقين أكثر عرضة للإصابة بالرهاب الاجتماعي من غيرهم، وغالبًا ما تحدث هذه المشكلة بعد تعرضهم لعوامل الخطر التي تؤدي إلى ضعف احترام الذات. بسيطة ومن أهم العوامل التي تجعل المراهق عرضة للرهاب الاجتماعي هِيْ

خصائص المراهق

هناك بعض المراهقين الذين يتسمون بالخجل المفرط، بالإضافة إلى الشعور الدائم بالقلق والميل إلى العزلة من الطفولة إلى المراهقة، لذلك يكون هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للرهاب الاجتماعي، مثل الميل إلى العزلة أو الرغبة المفرطة. الانطوائية. هُو سبب رئيسي أحد أسباب الرهاب الاجتماعي لدى المراهقين.

بيئة البيئة

تعتبر البيئة من أكثر الأشياء التي تؤثر على المراهق فِيْ فترة المراهقة أو تعرف بمرحَلْة تكوين الشخصية، إن لم يكن التأثير الأكبر، لأن هناك بعض المراهقين الذين يتعرضون للطرد والترهِيْب بشكل متكرر، مما يزيد من احتمالية تعرضهم للإصابة. التعرض للرهاب الاجتماعي والناتجة عن هذه المشكلة فقدان الثقة بالنفس والرغبة فِيْ البقاء بمفردك طوال الوقت خوفًا من الوقوع فِيْ مواقف محرجة.

طريقة التربية الخاطئة

وهذا مرتبط بالوالدين وطريقة تعامل أبنائهم المراهقين معهم، فقد يكونون منتبهِيْن للغاية ومهتمين باستمرار بالمراهق، مما ينتج عنه خوفه من تجربة أشياء جديدة أو اختراع أي شيء، حتى لو كان لدى الطفل موهبة. وهذا ينتج عنه قلة الطلب على أي عمل .. الحاجة للتفاعل مع الآخرين.

مشاكل صحية أو إعاقة

كَمْراهقين يعانون من جميع أنواع الإعاقات، سواء فِيْ الجسد أو الكلام، فإنهم دائمًا ما يشعرون بالإقصاء الاجتماعي، مما يؤثر عليهم بشكل سلبي ويهز ثقتهم بأنفسهم، لذا فهم من بين المراهقين الأكثر تعرضًا للرهاب الاجتماعي. حيث أنها بعيدة تمامًا عن أماكن التجمع فِيْ أغلب الأحوال.

كيفِيْة التغلب على الرهاب الاجتماعي

التغلب على هذه المشكلة يكَمْن فِيْ الاعتقاد القوي بأن الفرد يعاني من مشكلة حقيقية يجب حَلْها والتغلب عليها عندما يبدأ المراهق فِيْ إدراك أسباب الرهاب الاجتماعي لدى المراهقين. ثم يجب عليه القيام بما يلي

ابحث عن الأنشطة التطوعية وشارك فِيْها فِيْ أماكن قريبة من ابنك المراهق.

لا تفكر أبدًا فِيْ الأفكار السلبية وركز فقط على الإيجابية.

لا تنتظر المراهق ليقبله الآخرون ليقدر وجوده من أجلهم.

قم بزيادة إحساسك بتقدير الذات من خلال اتخاذ بعض الخطوات البسيطة، مثل البدء فِيْ إلقاء التحية على مجموعة من الأشخاص.

تعرف على الأشياء التي تقلق ابنك المراهق وتحدث عنها كثيرًا حتى يعتاد عليها ويزول خوفه.

قم بأداء التمارين التي تساعدك على التحدث لاحقًا أمام الآخرين دون خوف ويمكن أداء هذه التمارين أمام الأشخاص القريبين من المراهق أو أمام المرآة.

القيام ببعض التصرفات التي كان المراهق يمتنع عنها ويكافئ نفسه عليها.

يجب على المراهق أن يقبل نفسه أولاً حتى يقبله الآخرون.

وهكذا تم تحديد أسباب الرهاب الاجتماعي لدى المراهقين وما يعنيه الرهاب الاجتماعي، وكذلك تحديد الأعراض السلوكية والنفسية والجسدية للرهاب ومعرفة مضاعفات الرهاب الاجتماعي، بالإضافة إلى الإبلاغ عن معظم المراهقين. عرضة للرهاب الاجتماعي.