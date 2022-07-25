استبدال نقاط قطاف سوا والاشتراك فيها ،دائما تكون شركات الاتصالات تعمل على توفير ابرز و أفضل خدمة مستطاعه إلى عملائها الكرام بما يحقق رضاهم عن قوة الخدمة وافضليتها وشركة الاتصالات السعودية STC هي إحدى الشركات المتميزة في هذا المجال وهي من الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية ومن هنا جاءت فكرة قطاف لتوفير للعملاء مكافآت خاصة تليق بهم عن طريق النقاط.

استبدال نقاط قطاف سوا

اسمحوا لنا أن نعرف ما هو قطاف في البداية برنامج قطاف صوا هو أحد البرامج التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية لأي عميل فيها. الاشتراك في هذا البرنامج أو الخدمة مجاني 100٪.

يجمع العميل نقاط قطاف بعد سداد فواتير الهاتف أو خصم الرصيد كمقابل.

النقاط التي حصل عليها العميل قابلة للاستبدال على شكل مكافآت، داخلية أو خارجية، من خلال شركات قطاف، من أجل تقديم مزايا خاصة وإضافية للعملاء.

يمكن استبدال نقاط قطاف سوا بمبلغ 10 ريال سعودي مهما كان مصدر هذه النقاط “دفع الفواتير أو إعادة تعبئة الرصيد”.

أطلقت شركة الاتصالات السعودية شعار “كل المزايا التي تحبها في مكان واحد” بخصوص برنامج قطاف، لحث عملائها على الاشتراك في الخدمة والاستمتاع بجميع الميزات التي تقدمها.

ميزات قطاف

يتمتع نظام قطاف بالعديد من الميزات المتنوعة، والتي من أجلها تم إنشاء البرنامج وإطلاقه، حيث أن تقديم المزايا والخدمات يشجع العملاء على الاشتراك في الخدمة، ويحقق رضاهم عن الشركة وعروضها.

وهي من أكثر ما يميز خدمة قطاف، فهي مجانية تمامًا لجميع المشتركين فيها، حيث لا يتعين عليهم دفع أي رسوم سواء للاشتراك أو للتمكن من استبدال نقاط قطاف سوا، حيث تقدم شركة الاتصالات السعودية هذه المزايا من خلال خدماتها لأنها تدرك أهلية عملائها لهذه المكافآت. ليس فقط.

كما أن من مزايا استبدال نقاط قطاف سوا حرية العميل في اختيار صورة مقابل هذه النقاط والتي يمكن الحصول عليها على شكل مكالمات هاتفية مجانية أو رسائل قصيرة أو باقات ووحدات إنترنت والمزيد. مختلف الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية.

يحق للعميل أيضًا استبدال النقاط التي تتوافق مع المكافآت من أي من شركاء قطاف، على سبيل المثال، يمكن استبدالها من خلال المطاعم والسيارات والساعات والأدوات الإلكترونية والمزيد من المكافآت الإضافية.

يتيح برنامج قطاف إمكانية الاستفادة من خدمات مثل خدمة الصدى، أو خدمة إضافية، ويمكن تحصيل المكافأة على شكل دقائق ائتمانية مجانية للدول التالية مصر / الهند / بنجلاديش، وربما بعض الدول الأخرى أو تحويلها إلى دقائق محلية.

يمكنك الآن تحويل الرصيد بين أي رقمين معًا، باستخدام عدد من الرموز التي يجب إدخالها أولاً.

للاشتراك في خدمة قطاف

اتصل بالرقم 201 أو 902 لأنظمة الدفع المسبق أو للاشتراك في برنامج قطاف.

اطلب 1818 للاشتراك في أنظمة الفواتير.

اتصل على 0907 للاشتراك في خدمة قطاف.

أرسل رسالة نصية قصيرة تحتوي على “201” إلى 900

كما يمكن الاشتراك من خلال التطبيق الرئيسي لشركة الاتصالات السعودية، mystc.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى موقع الشركة الإلكتروني وتقديم طلب للتسجيل في برنامج قطاف.

تجدر الإشارة إلى أن أيًا من الطرق التي ذكرناها أعلاه مجانية بنسبة 100٪ ولا توجد رسوم مطلوبة قبل الاشتراك أو بعده.

كيفية التعرف على نقاط قطاف

يمكن التعرف على نقاط قطاف من خلال إرسال رسالة برقم “202” إلى الرقم 902.

إذا كنت أحد عملاء الفوترة، أرسل رسالة بالرقم “1860” إلى 902.

يمكن لأي شخص يشترك في خدمة قطاف التحقق من النقاط عبر تطبيق mystc.

طريقة أستبدل نقاط قطاف سوا

يمكن لمن يشترك في برنامج قطاف استبدال النقاط التي مُنحت له بأكثر من طريقة مميزة. خطوات تنفيذ ذلك بسيطة وسهلة للغاية

افتح تطبيق mystc وقم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم انقر فوق زر تسجيل الدخول.

اختر أيقونة قطاف التي يمكنك من خلالها معرفة نقاط قطاف.

بعد هذه الخطوة مباشرة، سيتم نقلك إلى صفحة يمكنك من خلالها استبدال نقاط سوا قطاف الخاصة بك.

ستظهر أمامك جميع الصور المتاحة لاسترداد نقاط حسابك.

بعد تحديد مكافأتك، انقر فوق زر التأكيد وستظهر لك الرسالة المتعلقة بطلب التأكيد.

بعد إكمال الطلب، سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إليك تتضمن بيانًا باستلام مكافأتك.

كيفية تحويل نقاط قطاف

هناك أكثر من طريقة لتحويل نقاط قطاف، ولكن هذه الطريقة هي الأسهل من بينها جميعًا، حيث تتم من خلال تطبيق mystc باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق أولاً.

في صفحة التطبيق، حدد أيقونة قطاف.

سيتم فتح الصفحة التي تحتوي على بيانات البرنامج لاختيار الأمر الخاص بنقل نقاط قطاف.

سيظهر عدد من رقمين، أدخل الرقم الذي ستحول إليه في الأول، وعدد النقاط التي ستحولها في الثاني.

بعد إدخال رقم الهاتف ورقم الوحدة، انقر فوق تحويل.

سيتم تأكيد طلب التحويل عن طريق رسالة نصية.

كيفية تحويل نقاط قطاف إلى رصيد

يقدم برنامج قطاف الذي أطلقته شركة الاتصالات السعودية مكافآت يمكن تحويلها إلى رصيد ثانوي غير الرصيد الأساسي، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

تحويل 100 نقطة الى 35 ريالا صافى على شكل رصيد اضافى وذلك عن طريق ارسال رسالة بها الرقم 203 الى الرقم 902.

تحويل 100 نقطة قطاف إلى 140 رسالة نصية محلية، عن طريق إرسال رسالة تحتوي على الرقم 204 إلى الرقم 902.

تحويل 100 نقطة قطاف إلى 80 رسالة نصية دولية قصيرة، عن طريق إرسال رسالة تحتوي على الرقم 205 إلى الرقم 902.

تحويل نقاط قطاف إلى Stc Pay

خدمة STC Pay هي خدمة محفظة إلكترونية لشركة الاتصالات السعودية المتخصصة في الاتصالات السعودية. يشبه إلى حد كبير الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى أنه يقلل من الوقت الضائع في البنوك، حيث يتميز بآلية عمل أسرع نوعًا ما.

يمكن تنزيل تطبيق stc pay من خلال متجر Google Play لأنظمة Android و iOS بنسبة 100٪ مجانًا، حيث يحتوي على عدد كبير من الخدمات والطرق لمساعدة التجار أو حتى الأفراد على إتمام المدفوعات النقدية وتحويل الأموال ودفع الفواتير.، وعدد كبير من الخدمات المتنوعة.

لتحويل نقاط قطاف إلى نقود والاحتفاظ بها في محفظة stc pay يجب اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول من خلال تطبيق stc .pay

اختيار أيقونة قطاف من القائمة z

ربط حساب قطاف بحساب STC pay.

احسب قيم النقاط من خلال المبلغ المضاف إلى محفظتك عبر stc pay بعملة الريال السعودي، حيث أن كل خمس نقاط تعادل ريال سعودي واحد على المحفظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخدام نقاط قطاف في محطات الوقود أو للتحويلات النقدية بعد تحويلها عبر محفظة stc pay.

ملخص المقال

تحتل شركة الاتصالات السعودية مكان الصدارة في المملكة العربية السعودية في خدمات الاتصالات. تقدم الشركة خدمة قطاف والتي تربح نقاط عملائها بعد تحصيل ودفع الفواتير. يمكن استبدال نقاط قطاف على شكل مكافآت نقدية أو رسائل نصية قصيرة محلية أو دولية ومكالمات. يمكن دفع نقاط قطاف في المطاعم والأجهزة الإلكترونية والألعاب. يمكن احتساب نقاط قطاف في محطات البنزين

يتميز برنامج قطاف بمجموعة كبيرة من المميزات المختلفة والهدف في الأصل من قطاف هو توفير كل ما هو احسن وافضل للعملاء، و ان تجعلهم يستمعون بمجموعة كبيرة من الخدمات والمزايا والفوائد لتشجيعهم وتحقيق رضاهم عن الخدمة المقدمة من الشركة العرب اليوم قدم مقالا بعنوان استبدال نقاط قطاف سوا والاشتراك فيها.