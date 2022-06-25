استبعاد بيرسي تاو.. قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الكأس

أعلن سامي كومسان، المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن القائمة الحمراء لمواجهة بيراميدز، في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر.

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره من بيراميدز، غدا، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر.

وسيواجه الفائز في مباراة الأهلي وبيراميدز فريق بتروجيت الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، في نصف نهائي كأس مصر، وسيواجه الفائز في المباراتين فريق الزمالك في النهائي.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

محمد الشناوي، محمود متولي، رامي ربيع، ياسر إبراهيم، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، بدر بانون، عليو ديانج، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، محمود وحيد، علي معلول، طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبرت وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكة ومحمد أشرف وزياد طارق.