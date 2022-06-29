استبعاد ثنائي الأهلي من مباراة سموحة

أسس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثنائي الفريق قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري ظهر اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير أن الجهاز الفني للأهلي قرر استبعاد الثنائي عمرو السولية وبدر بانون من مباراة سموحة.

قرار الجهاز الفني للأهلي استبعاد ثنائي الأهلي يعود إلى ضغوط عمرو الصليّة وعدم استعداد بدر بانون.

تنطلق مباراة الأهلي وسموحة الساعة 9 مساءً على استاد الإسكندرية بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل مباراة اليوم ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة.