“استبعاد حمد الله من معسكر إسبانيا”.. مدرب المغرب يكشف السر

أثار مدرب المنتخب المغربي وليد ركركي مفاجأة من الدرجة الأولى باستبعاد مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله من قائمة أسود الأطلس، الذين يشاركون فِيْ معسكر تدريبي فِيْ إسبانيا، استعدادا لكأس العالم. فِيْ قطر 2022.

ويعتزم المنتخب المغربي الدخول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ إسبانيا يشارك خلاله فِيْ مباراتين وديتين ضد تشيلي وباراغواي يومي 23 و 27 سبتمبر استعدادا لمونديال قطر الذي سيشهد مشاركة المغرب فِيْ المجموعة السادسة. برفقة بلجيكا وكندا وكرواتيا.

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استقر كيراكي على القائمة المغربية التي جاءت على النحو التالي ..

ياسين بونو، منير المحمدي، أنس الزنيطي، رضا التقناوتي، أشرف داري، سامي مابي، جواد يميق، غانم سيق، بدر بنون، أشرف حكيمي، ناصر مزراوي، حمزة الموسوي، يحيى عطية الله، يونس. بلهندة، سفِيْان عمرَابِطْ، يحيى جبران، عبد الحميد صبيري، الياس الشاعر، أمين حارث، سليم الأمل، عز الدين العَنّْاهِيْ، حكيم زياش، منير الحددي، سفِيْان رحيمي، عبد الصمد الزلزولي، زكريا أبو خليل، سفِيْان بوفل، أيوب الكعبي، ريان مي، يوسف النصيري، وليد الشديرة.

رقراكي يكشف سر استبعاد الحمد الله

كشف وليد ركركي مدرب المنتخب المغربي سر استبعاد حمدالله من قائمة أسود معسكر إسبانيا، قائلا إن حمدالله تغيب عَنّْ المنافسة، وعَنّْ فريقه (الاتحاد)، بحسب صحيفة “المنتخب” المغربية. .

من ناحية أخرى، أشار ريكراكي إلَّى أن استبعاد حمدالله من قائمة منتخب إسبانيا لا يعَنّْي أنه سيتغيب عَنّْ المشاركة فِيْ المونديال، مشيرا إلَّى أن الجهاز الفني يتابع موقف حمدالله، ومن المحتمل أنه سيكون كذلك. حاضر فِيْ المرحلة المقبلة، لتقديم الإضافة المطلوبة، مضيفا أن هناك لاعبين فِيْ حالة استعداد كامل وبالتأكيد سيكون حمدالله من بين لاعبي المغرب فِيْ يوم من الأيام.

أزمة الحمد الله مع المغرب

تعرض عبد الرزاق حمدالله لسلسلة من الأزمات مع المنتخب المغربي، من خروجه من المعسكر التدريبي للفريق قبيل كأس الأمم الأفريقية 2022 فِيْ مصر، إثر خلافات مع بعض لاعبي الفريق، إلَّى استبعاده من حسابات هِيْرفِيْه. رينارد، مدرب أسود الأطلس فِيْ ذلك الوقت، واستمر أيضًا فِيْ استبعاده من الجهاز الفني السابق بقيادة وحيد خليلودزيتش.

وزعم خليلوزيتش أنه اتصل بحمد الله لاستدعائه للمنتخب، لكن الأخير اشترط أن يلعب دور حارس النقاط، فأصدر حمدالله بيانًا أكد خلاله أن هذا الأمر كاذب تمامًا، مشيرًا إلَّى أنه لم يتلق أي شيء. . الاتصال، سواء بينه وبين خليلوزيتش أو أي من موظفِيْه، طوال إشرافه مع المنتخب الوطني (انظر التفاصيل).

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