استبعاد ظهِيْر النصر من المعسكر.. وتعليق عودة إنسيلمو للوحدة

قرر المدرب الفرنسي رودي جارسيا استبعاد الظهِيْر من فريق النصر لكرة القدم الأول لنادي النصر من المعسكر التحضيري للموسم المقبل.

وسيعود لاعبو فريق النصر للتدريبات الجماعية، غدا الأربعاء، لبدء الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، بشرط أن يتم التركيز الأصفر فِيْ مدينة مابيا الإسبانية.

وسيطير نادي النصر إلَّى ماربيا فِيْ 21 يوليو 2022، وسيكون مَوعِد العودة فِيْ أغسطس، لمواصلة الاستعدادات قبل انطلاق الدوري.

وبحسب وسائل الإعلام، استبعد المدرب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، محمد قاسم من ميدان الفوز، فِيْما فضل جارسيا الاحتفاظ بباقي الأسماء لمتابعتها عَنّْ كثب على أرض الملعب وبالتالي اتخاذ قراره النهائي.

من ناحية أخرى، يخيم الغموض على مصير لاعب خط الوسط البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، سواء أكان يواصل تحقيق النصر أو العودة إلَّى الوحدة.

يفضل أنسيلمو البقاء فِيْ النصر، لكنه ينتظر رأي الفرنسي رودي جارسيا، وفِيْ حال موافقة المدرب على استمراره، تفتح إدارة معمر الموصلي باب المفاوضات مع إدارة الوحدة من أجل تجديد القرض.

جارسيا يستبعد مباراة الإياب من فوز المعسكر وأنسيلمو ينتظر القرار الفرنسي