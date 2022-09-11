استبعاد غريب.. مفاجآت فِيْ قائمة السعودية بـ”معسكر كأس العالم 2022″

أعلن المدرب الفرنسي، هِيْرفِيْ رينارد، دعوة 26 لاعبا لقائمة منتخب السعودية لكرة القدم، فِيْ إطار الاستعدادات لكأس العالم قطر 2022، والتي انتهت بعدة مفاجآت، أثارت جدلا كبيرا على صعيد الرياضة. تواصل اجتماعي.

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استبعاد غريب .. مفاجآت فِيْ قائمة السعودية لـ “مونديال 2022”

وكشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عَنّْ القائمة الخضراء التي ستلعب مباراتين وديتين فِيْ سبتمبر 2022، والتي سنعرضها لكَمْ على موقع “سعودي سبورت”، فِيْ السطور التالية

حراسة المرمى محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي.

الدفاع ياسر الشهراني وعلي البلاحي وعبدالله العمري وعبدالله مادو وحسن التمبكتي وسلطان الغنام وسعود عبد الحميد وأحمد بامسعود.

– الوسط علي الحسن، سامي النجعي، عوض النشري، محمد كانو، رياض الشراحيلي، سلمان الفراج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان بحبري، نواف العبد، هِيْثم عسيري، فهد المولد

الهجوم فراس البريكان وهارون كَمْارا.

وشهدت القائمة الرسمية غياب النجم عبد الرحمن غريب، بعد انضمامه إلَّى النصر صيف 2022، عَنّْ انتخابات المدرب الفرنسي هِيْرفِيْه رينار، قبل 60 يومًا من المونديال.

وسيعسكر المنتخب السعودي فِيْ أليكانتي بإسبانيا فِيْ الفترة من 17 إلَّى 27 سبتمبر المقبل، لمواجهة الإكوادور وأمريكا، فِيْ إطار الاستعدادات لكأس العالم التي تأهل إليها الأخضر، ضمن مجموعة بولندا والأرجنتين والمكسيك.