استبعاد غريب “يصدم” النصر.. وجماهِيْر الأهلي لن تلعب كأس العالم!

يرى عشاق الشارع الرياضي السعودي، استبعاد النجم عبد الرحمن غريب من القائمة الخضراء فِيْ معسكر كأس العالم 2022 مفاجأة لا تصدق، صدم النصر وسخر من الأهلي.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | استبعاد غريب .. مفاجآت فِيْ قائمة السعودية لـ “مونديال 2022”

أعلن المنتخب السعودي عَنّْ دعوة 26 لاعبا إلَّى القائمة الرسمية التي تواجه الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، فِيْ مباراة ودية، فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادا لكأس العالم، التي تنطلق فِيْ قطر، فِيْ نوفمبر المقبل. .

إقصاء غريب “صدمات” النصر .. وجمهُور الأهلي لن يلعبوا المونديال!

استبعد المدرب الفرنسي، هِيْرفِيْ رينار، النجم عبد الرحمن غريب من قائمة الخضر السعودي، رغم استعداده البدني الكامل، والذي يظهر قبل مشاركته الرئيسية فِيْ مباريات النصر الأخيرة، أمام داماك، فِيْ السعودية “. روشن “الدوري.

عبر قطاع كبير من جمهُور النصر عَنّْ استغرابه من استبعاد عبد الرحمن غريب لصالح آخرين مثل فهد المولد الذي لم يلعب كرة القدم منذ 3 أشهر أو نواف العابد الذي غاب. . لتمثيل المنتخب السعودي، لفترة طويلة، وغيرها.

أما بالنسبة لجماهِيْر الأهلي، فلم يستطعوا إخفاء فرحتهم بإقصاء عبد الرحمن غريب، بالنظر إلَّى مبرر اللاعب فِيْ صيف 2022، بأنه سيغادر إلَّى النصر، مع الرغبة فِيْ الاستمرار فِيْ كونه محور. الانتباه. حتى يشارك فِيْ كأس العالم.

استغلت جماهِيْر الأهلي استدعاء محمد الربيعي وهِيْثم عسيري، لتؤكد أن الأهلي لا يزال رائعا رغم هبوطه إلَّى الدرجة الأولى، فِيْما بعث البعض برسالة لغريب قائلا انسوا. إنه … لن تلعب كأس العالم! “