سبب استبعاد محمد عواد من قائمة منتخب مصر، انتشر في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من المواقع الالكترونية وعبر منصات التواصل الاجتماعي خبر استبعاد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك المصري، واثار الخبر الكثير من الجدل واللغط في الاوساط الرياضية المصرية، وتضاربت التصريحات بين المسؤوليين والرياضيين عن سبب استبعاد محمد عواد من قائمة منتخب مصر.

سبب استبعاد محمد عواد

بعد الاعلان عن استبعاد حارس المرمى المصري محمد عواد عن قائمة المنتخب المصري الاول، اصبح هناك الكثير من الشائعات عن سبب استبعاد محمد عواد من قائمة منتخب مصر، وحسب بعض المصادر الصحفية التي أكدت ان سبب الاستبعاد هو ان فريق الزمالك سوف يلتقي مع نادي إليكت التشادي، ويجب ان يكون الحارس محمد عواد في صفوف نادي الزمالك ليتمكنو من الفوز في المباراة.

استبعاد محمد عواد من قائمة منتخب مصر

بعد اعلان المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة المنتخب في مباراة المنتخب الودية ضد النيجر وليبيريا في هذا الشهر، فقد تم استبعاد محمد عواد الحارس الاول لنادي الزمالك، وهذا الاستبعاد شكل حالة من الصدمة لدى الجمهور المصري، واصبح يتسائل عن سبب الاستبعاد، وهل قام مدرب نادي الزمالك بالتواصل مع المنتخب لعدم وضعه في قائمة المنتخب.

كشف كواليس استبعاد محمد عواد من قائمة منتخب مصر

بعد الجدل الكبير الذي كان في الساعات القليلة الماضية بعد نشر قائمة منتخب مصر من قبل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا واستبعاد محمد عواد من القائمة، خرج العديد من الرياضيين واصدرو بعض الاسباب ومن هؤلاء الرياضيين الكابتن شوبير، فصرح شوبير قائلا:

” كان هناك مطالب من بعض المحيطين بجيسوالدو فيريرا بأن يترك المنتخب محمد عواد حارس الزمالك بسبب ارتباط الفريق بمواجهة إيليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم”.

واضاف قائلا:

” فيتوريا قرر أن يقوم بشئ جيد وكان يرى أن ترك عواد شئ جيد نظرا لارتباط الزمالك بمواجهة هامة في دوري أبطال أفريقيا، وهو شعور مُحترم من فيتوريا”.

ونشر اللاعب محمد عواد تغريدة على تويتر نصها كالتالي:

” اتفاجئت بعد اعلان القائمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادى ان هناك اتفاق بين المنتخب و مستر فيريرا و هذا عارى تماما من الصحة بعد التواصل و التأكد من مستر فيريرا انه لم يتواصل معه احد تماما و هذا الامر احزننى كثيرا لاننى كنت اتمنى ان امثل منتخب مصر !”.

سبب استبعاد محمد عواد من قائمة منتخب مصر، تم الاعلان عن قائمة منتخب مصر من قبل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ولن يكون حارس المرمى محمد عواد في قائمة المنتخب، فأصبح حديث الوسط الرياضي المصري عن سبب استبعاد محمد عواد من قائمة منتخب مصر.