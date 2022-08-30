استبعاد نجم الهلال من لقاء الفِيْحاء وحسم مشاركته ضد الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عَنّْ مصير المدافع الكوري الجنوبي جانغ هِيْون سو من المشاركة مع الهلال فِيْ مباراة الفِيْحاء فِيْ دوري روشان السعودي.

يستقبل الفريق الكروي الأول لنادي الهلال نظيره الفِيْحاء على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد (الملز)، فِيْ تمام الساعة التاسعة مساء غد الأربعاء، بتوقيت السعودية، فِيْ الجولة الثانية لموسم 2022 السعودي. دوري روشان- 2023.

اقرأ أيضا …

أول تعليق لرئيس النصر على “القرارات النهائية” فِيْ قضيتي كنو والهلال

انتهى .. فِيْكتوريا تفوز بقضية كنو والهلال بثلاثة قرارات رسمية

أفادت صحيفة الرياضية، صباح الثلاثاء، أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، قرر استبعاد جانغ هِيْون من قائمة المتصدرين لمواجهة الفِيْحاء.

جاء قرار مدرب الهلال للحيلولة دون إصابة اللاعب مرة أخرى، بسبب عدم استعداده الكامل وفق خطة العلاج والتأهِيْل.

لا يزال هِيْون-سو يخضع لعملية إعادة تأهِيْل بسبب إصابة عضلة الفخذ التي تعرض لها خلال مباراة فريقه التجريبي ضد نوتنغهام فورست، إنجلترا، فِيْ معسكر فِيْ برمنغهام.

وأكدت مصادر مقربة من الهلال أن جانغ سيكون جاهزا فِيْ تدريب الفِيْحاء بعد المباراة بشرط أن يكون ضمن القائمة الرئيسية التي ستغادر إلَّى الدوحة لمواجهة كأس سوبر لوسيل أمام الزمالك المصري المقرر إقامته فِيْ اليوم التالي. التاسع فِيْ سبتمبر المقبل.

يشار إلَّى أن هِيْون سو غاب عَنّْ مباراة الهلال فِيْ الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفِيْن ضد الخليج، والتي انتهت بفوز المتصدر بهدفِيْن نظيفِيْن، عبر النيجيري أوديون إيغالو والمالي موسى ماريغا. .

أنظر أيضا..

الهلال يخشى “جنون” نجم النصر .. ماذا فعل ألفارو غونزاليس عام 2022