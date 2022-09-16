استبعاد نجم الهلال وضم حارس النصر.. مدرب كولومبيا فِيْ مرمى النيران

تسبب المدرب الأرجنتيني نيستور لورنزو، المدرب الجديد للمنتخب الكولومبي، فِيْ مفاجأة باستبعاد لاعب خط وسط الهلال جوستافو كويلار واستدعاء حارس مرمى النصر ديفِيْد أوسبينا.

أعلن المدرب الجديد للمنتخب الكولومبي عَنّْ قائمة تضم 26 لاعبا لتركيز سبتمبر فِيْ الولايات المتحدة للعب مباراتين وديتين.

يستضيف ريد بول أرينا فِيْ نيوجيرسي مباراة كولومبيا الودية مع جواتيمالا يوم الأحد، 25 سبتمبر، قبل التوجه إلَّى ملعب ليفِيْ لمواجهة المكسيك يوم الأربعاء، 28 سبتمبر.

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أصيب فريق المنتخب الكولومبي بالحيرة من اختيارات المدرب الجديد الذي استدعى خميس رودريغيز الذي غاب منذ 6 أشهر وانضم مؤخرًا إلَّى أولمبياكوس من اليونان.

ولم يشارك رودريغيز مع الريان فِيْ 15 مباراة فقط، ساهم خلالها بـ 12 هدفًا، وغاب عَنّْ 25 مباراة منذ وصوله إلَّى النادي القطري، فِيْ إشارة إلَّى أكاذيبه وادعائه المستمر بالإصابة.

من ناحية أخرى، أعاد المدرب الأرجنتيني نيستور لورنزو أوسبينا إلَّى قائمة المنتخب الكولومبي بعد تألقه مع النصر وحماية عرين العالم فِيْ أكثر من مناسبة لكسب ثقة مدرب المنتخب الكولومبي الجديد.

كانت قائمة كولومبيا على النحو التالي

ديفِيْد أوسبينا (النصر)، كاميلو فارغاس (أطلس إف سي)، ألفارو مونتيرو (ميلوناريوس إف سي)، دانيال مونيوز (كي آر سي جينك)، ستيفان ميدينا (مونتيري)، كارلوس كويستا (جينك)، دافِيْنسون سانشيز (توتنهام هُوتسبير) أندريس ليناس (ميلاناريوس) ))، جون لوكومي (بولونيا)، يوهان موخيكا (فِيْاريال)، فرانك فابرا (بوكا جونيورز)، ويلمار باريوس (زينيت)، جيفرسون ليرما (بورنموث)، ستيفن الزات (ستاندار لييج)، جايرو مورينو (كلوب ليون). )، ماتيوس أوريبي (بورتو)، جيمس رودريغيز (أولمبياكوس)، خوان كوادرادو (يوفنتوس)، خورخي كاراسكال (سيسكا موسكو)، ياسر أسبريلا (واتفورد)، لويس دياز (ليفربول)، فالكاو (راو فاليكانو)، لويس سينيسترا (ليدز يونايتد). ). ). )، رافائيل بوري (أينتراخت فرانكفورت)، أوسكار إستوبينان (هال سيتي)، جون جادر دوران (شيكاغو فاير)

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