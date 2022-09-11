استبعاد وتعليق.. هكذا رد سميحان النابت على مدرب المنتخب السعودي!

علق النجم سميحان النابت، جناح الفريق الكروي الأول لنادي التعاون، على غيابه عَنّْ تشكيلة المنتخب السعودي لمخيم سبتمبر، قبل مونديال 2022 فِيْ قطر.

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أعلن المنتخب السعودي عَنّْ دعوة 26 لاعبا إلَّى القائمة الرسمية التي تواجه الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، فِيْ مباراة ودية، فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادا لكأس العالم، التي تنطلق فِيْ قطر، فِيْ نوفمبر المقبل. .

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أثار استدعاء النجم فهد المولد لقائمة المنتخب السعودي الكثير من الجدل بين الجماهِيْر فِيْ المجتمع الرياضي، مع استبعاد لاعبين أكثر ذكاءً مثل نادي التعاون سميحان النابت. وعبد الرحمن غريب من الاهلي وعبد الرحمن العبود من الاتحاد.

وقدم النابت على وجه الخصوص مستويات مبهرة للغاية، حيث حصل التعاون على 7 نقاط من 3 مباريات خاضها فِيْ دوري روشان السعودي.

ونشر النجم سميحان النابت، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي سناب شات، إلَّى جانب إعلان القائمة الرسمية للمنتخب السعودي، صورة أثارت الغموض، مع تعليق يفترض أنه صدر ردًا. لقرارات هِيْرفِيْ رينارد.