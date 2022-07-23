استبعاد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي للقاء الجونة.. أبرزهم محمد محمود

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الجونة في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد 11 لاعبا لأسباب مختلفة بسبب الإصابات أو الإيقاف أو لأسباب فنية، بحسب رأي الجهاز الفني.

واستبعد سواريش الثلاثي محمد محمود وزياد طارق وحمزة علاء لأسباب فنية فيما يغيب عليو ديانج بسبب الإيقاف بعد تلقيه الإنذار الثالث في مباراة بيراميدز.

ويغيب محمد شريف عن تمزق عضلة الملتحمة، ويغيب بيرسي تاو عن صعوبة المشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

يعاني طاهر محمد طاهر من تمزق في أوتار الركبة، ويعاني حسين الشحات من تمزق في غضروف الركبة، وأحمد نبيل قوجة من إصابة في عضلة الظهر.

كما تشهد القائمة غياب الثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي بسبب إصابة في الرباط الصليبي.

تنطلق مباراة الأهلي والجونة يوم غد الأحد 24 يوليو 2022 الساعة 1830 بتوقيت القاهرة.

وتأتي مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

وستنقل مباراة الأهلي والجونة المقرر إقامتها على ملعب الأهلي وي السلام على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.