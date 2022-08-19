استثناءات عديدة ضمن تعديلات لائحة ضريبة التصرفات العقارية

أجرت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك تعديلات على القواعد التنفيذية لضريبة التصرف العقاري، والتي تضمنت عددًا من الاستثناءات من ضريبة التصرف العقاري، كان أبرزها استثناء التصرف في العقارات، أي شخص يعمل في مجال التطوير العقاري مرخص له بمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة، بشرط أن يكون العقار مخصصًا لأحد المشاريع.

بالإضافة إلى عدد من الاستثناءات الأخرى، سيتم تنفيذها اعتبارًا من اليوم الجمعة 21 محرم 1444 م. الموافق 19 أغسطس 2022 د.

اغتراب العقار

وأوضحت الهيئة أنه من بين الاستثناءات الأخرى للضريبة، نقل ملكية العقار من قبل شخص طبيعي إلى شركة تمتلك جميع أسهمها أو أسهمها، بشرط ألا يكون هناك تغيير في نسبة الملكية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

نقل ملكية العقارات بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو مساهماتها مملوكة لنفس الشخص، بشرط عدم تعديل نسبة الملكية في الشركة المستنفرة لمدة لا تقل عن (5) سنوات.

كما تضمنت الاستثناءات من الضريبة على التصرف في الممتلكات غير المنقولة التصرف غير المبرر في الممتلكات غير المنقولة لشركة منشأة في المملكة، وجميع أسهمها أو أسهمها المملوكة من قبل وقف ذري أو خيري، بشرط عدم وجود تغيير في نسبة الملكية. أن تتصرف الشركة فيه لمدة (5) سنوات، بالإضافة إلى استثناء جديد يتعلق بإعادة العقار إلى مالكه السابق لإلغاء التصرف الموثق بالعقار بالاتفاق المتبادل بين أطرافه.، في فترة لا تتجاوز 90 يومًا تحسب من تاريخ توثيق نقل الملكية موضوع الإلغاء، بشرط عدم تعديل وصف العقار واسترداد قيمته بالكامل.

دعت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك المكلفين وأصحاب المصلحة للتواصل معها لأية استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة على لائحة الضرائب العقارية، من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) والذي يعمل على مدار الساعة. يوميًا، سبعة أيام في الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضرائب والجمارك” على Twitter (zatca_Care) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو عبر الدردشة الحية على الموقع (هنا).

الضرائب العقارية

وتجدر الإشارة إلى أن ضريبة التصرف العقاري تفرض بنسبة (5٪) على إجمالي قيمة التصرف بالعقار، والتي بموجبها تنتقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر. أو إنشاء، إما عن طريق البيع أو التبادل أو التبرع أو عمليات عقارية أخرى مماثلة مع وجود بعض الأسهم المعفاة وفقًا لأحكام لوائح الضرائب العقارية، ويجب تسجيل أي عملية تصرف في العقارات في منصة التصرف في الممتلكات مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك مع بيان البيانات الدقيقة للعقار وتحديد الاستثناء المتعلق بالتصرف بالعقار قبل إفراغ العقار لدى كاتب العدل أو كاتب العدل المعتمد.