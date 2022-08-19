استحقاق الضمان الاجتماعي المطور يتأثر بعدد العمالة المنزلية

وأكد المستشار القانوني لوزارة الموارد البشرية الدكتور حمد الحماد أن الحق في الضمان الاجتماعي يتأثر بعدد أفراد الأسرة في نفس المسكن بما في ذلك العمالة المنزلية.

فيديو | المستشار القانوني لوزارة الموارد البشرية د. حمد الحماد

El registro sin agregar personas a la misma vivienda se considera una violación de las disposiciones del sistema al obtener la pensión de seguridad ilegalmente, y la persona responsable de ello está sujeta a responsabilidad legal y una multa de hasta 10.000 riales o prisión por un período de سنة.# النشرة التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/EOUDhg2YrV

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 18 أغسطس 2022

وقال الحماد، في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية، إن التسجيل دون إضافة أفراد من نفس المنزل يعد مخالفة لأحكام النظام من خلال الحصول على معاش تقاعدي بشكل غير قانوني ويعرض المسؤول عنه للمسئولية القانونية. وغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال أو الحبس لمدة سنة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطور

يمكن للمواطنين التسجيل في التأمينات الاجتماعية المطورة للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انشاء حساب جديد انتقل إلى الخدمات الإلكترونية واضغط على خدمة تقاعد الضمان الاجتماعي المطورة سجل وادخل جميع البيانات المطلوبة تأكيد البيانات المدخلة تم إرسال رسالة بقبول الطلب أو رفضه مع توضيح السبب

شروط الحصول على الدعم

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا بشكل كامل ودائم داخل حدود المملكة، مع الاستثناءات التالية

غير سعودية متزوجة من سعودية

الأرامل والمطلقات غير السعوديات اللواتي لديهن أطفال سعوديون

أبناء الأرامل والمطلقات من غير السعوديين.

الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم بطاقات تسمح لهم بالسفر.

لا يجوز أن يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحسوب للمعاش المقدر بـ 1100 ريال و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

يجب ألا يكون المستفيد مقيمًا في إحدى مرافق الإقامة التي ترعاها المملكة.

الالتزام بحضور برامج التدريب والتوظيف للأشخاص الأكفاء.

يجب ألا يكون لدى المستفيد أصول عالية القيمة.

خطوات الاعتراض على ضمان المطور

في وقت سابق، أشارت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، إلى أن المنصة الإلكترونية يتم الدخول إليها أولاً على الرابط هنا ثم أختار برامج الدعم الخاصة بي، ثم أختار برنامج الضمان الاجتماعي، ثم الأهلية والأهلية، ثم أختار ة تفاصيل دورة الأهلية، ثم أقوم بتقديم اعتراض بالملفات المطلوبة المرفقة حسب الاعتراض، وأخيرًا أقوم بتقديم الطلب. اعتراض.