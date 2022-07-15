استحواذ “هندي” على ميناء حيفا الإسرائيلي.. صفقة تمهد لمسار تجاري جديد

تسعى مجموعة Adani Ports Group الهندية إلَّى تطوير طرق تجارية استراتيجية، مستفِيْدة من نجاحها فِيْ الاستحواذ على ميناء حيفا الإسرائيلي.

قالت موانئ عداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة الهندية إن الاستحواذ على ميناء حيفا مع شريك إسرائيلي محلي سيعزز طرق التجارة مع موانئها الهندية ويمكن أن يربط أوروبا والشرق الأوسط بشكل أفضل على المدى الطويل.

صفقة صعبة

بعد عملية مناقِصَّة استمرت عامين، أعلنت إسرائيل يوم الخميس أن موانئ عداني ومجموعة غادوت للكيماويات واللوجستيات المحلية قد فازت بصفقة بقيمة 4.1 مليار شيكل (1.18 مليار دولار) للاستحواذ على ميناء حيفا.

وقالت الشركة الهندية إنها ستمتلك 70٪ من أسهمها، وستمتلك جادوت 30٪ المتبقية من ملكية ميناء حيفا.

الفوائد المشتركة

وتأمل إسرائيل أن تؤدي خصخصة الميناء الذي تملكه الحكومة إلَّى خفض أسعار الاستيراد وتقليص فترة الانتظار الطويلة للغاية فِيْ الموانئ الإسرائيلية.

وقالت شركة Adani Ports، أكبر مطور ومشغل للموانئ فِيْ الهند، إن الصفقة “ستوسع نطاقها إلَّى قطاع الموانئ الأوروبية بما فِيْ ذلك منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​المربحة”.

مسار العمل الاستراتيجي

وأضاف الرئيس التنفِيْذي كاران أداني فِيْ بيان “على المدى القصير، نتطلع إلَّى تطوير طرق التجارة الاستراتيجية بين موانئنا فِيْ الهند وحيفا”.

وأضاف أن الشركة تتوقع أن تكون إسرائيل على المدى الطويل رَابِطًْا لأوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف “لذلك نحن فِيْ وضع يسمح لنا بالاستفادة من طرق التجارة الجديدة المحتملة التي ستظهر”.

وارتفعت أسهم الشركة التي تتخذ من الهند مقرا لها 1.9 بالمئة إلَّى 738.45 روبية (9.24 دولار) يوم الجمعة وتم تداولها أعلى بنسبة 0.56 بالمئة عَنّْد 728.25 روبية بحلول الساعة 0827 بتوقيت جرينتش.

تبيع إسرائيل الموانئ المملوكة للدولة وتبني موانئ خاصة جديدة لتشجيع المنافسة وخفض التكاليف.

يحتاج ميناء حيفا إلَّى التطوير ليكون قادرًا على التنافس مع ميناء حديث تشيده مجموعة ميناء شنغهاي الدولي الصينية فِيْ موقع قريب.