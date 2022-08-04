استخدامات وفوائد وأضرار الفازلين للبشرة والشعر وطريقة عمل وصفات مفِيْدة به

يعتبر الفازلين من أبرز مستحضرات التجميل التي تقدم الكثير من الفوائد للبشرة والشعر، للفازلين استخدامات عديدة، وهناك العديد من النساء اللواتي يبحثن عن الأفضل، سواء للبشرة أو الشعر، والفازلين هُو الحَلْ الأمثل بالنسبة لهم، ومن خلال مقالتنا القادمة سوف نقدم لكَمْ كل ما يتعلق بالفازلين للبشرة والشعر.

استخدامات وفوائد الفازلين للبشرة

يقدم الفازلين العديد من الفوائد للبشرة، أبرزها ما يلي، والتي سنذكرها فِيْ السطور التالية.

أهم فوائد الفازلين للبشرة

يوفر الفازلين العديد من الفوائد للبشرة، بما فِيْ ذلك الترطيب العميق للبشرة، وزيادة نعومة البشرة، وحمايتها من مشكلة الانسداد. يحمي الفازلين أيضًا الجلد من حروق الشمس عن طريق وضع الفازلين على الجلد قبل الخروج فِيْ الشمس. يساعد استخدام الفازلين على تقوية الرموش وجعلها أكثر كثافة فِيْ حالة وضعها قبل النوم. يعمل الفازلين على تقشير البشرة الجافة وحمايتها من الجفاف.

المزيد من فوائد الفازلين للبشرة

يساعد الفازلين فِيْ القضاء على مشكلة التشققات فِيْ كعب القدمين، بحيث تبدو الكعب ناعمة للغاية. يفضل استخدام الكثير من الفازلين فِيْ الشتاء، لأنه يزيد الرطوبة ويساعد فِيْ القضاء على مشكلة الجفاف. أنت أيضًا تعتمد على الفازلين لإزالة المكياج المتراكَمْ من بشرتك. الفازلين مناسب لمن يرغب فِيْ تسمير البشرة عن طريق وضع الفازلين على الجلد ثم تعريضه للشمس. يعمل الفازلين أيضًا على تنظيف الحواجب وحمايتها من الطيران لمدة يومين ويساعد فِيْ الحفاظ على مظهر الحواجب.

الآثار الجانبية للفازلين على الجلد.

للفازلين أضرار عديدة، منها ما يلي