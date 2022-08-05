استخراج إذن إصلاح المركبة عبر أبشر في 8 خطوات

أعادت إدارة المرور نشر خطوات الحصول على تصريح إصلاح مركبة عبر منصة أبشر، وذلك دون الحاجة إلى زيارة إدارات المرور.

يمكنك استخراج تصريح إصلاح المركبة من خلال المنصة#مباركلا داعي لفحص أقسام المرور تعلم الخطوات.

# المرور_السعودي pic.twitter.com/61h4lLmmAJ

– المرور السعودي (eMoroor) 5 أغسطس 2022

خطوات الحصول على تصريح إصلاح المركبة

وبحسب فيديو نشرته “Traffic”، فإن خطوات الحصول على تصريح إصلاح مركبة هي

تسجيل الدخول باستخدام منصة أبشر من متصفحك.

اختيار المركبات (الخدمات).

اختبار إدارة المركبة.

اختر السيارة المعنية.

اختر إصدار تصريح الإصلاح واضغط على علامة تأكيد الطلب.

سيقوم أبشر بإرسال الرقم المرجعي لتصريح الإصلاح في رسالة نصية.

انتقل إلى ورش العمل المعتمدة المسجلة في تطبيق Relax.

مشاركة الرقم المرجعي لتصريح الإصلاح مع المتجر.

تسهيل إجراءات الإصلاح.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق Relax يهدف إلى تسهيل إجراءات الصيانة والإصلاح من خلال رفع مستوى الثقة بين مالك السيارة والورش وأتمتة جميع خدماتها المتعلقة بالصيانة والإصلاح وتوفير وسائل الدفع المعتمدة، بالإضافة إلى عرض إمكانية تقييم ورش العمل للمستفيد النهائي لرفع جودة الخدمات.