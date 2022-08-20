استخراج البطاقة الشخصية من على النت ،تعد من أكثر الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة الداخلية وقسم الأحزال المدنية في دولة مصر ،بهدف استخراج بطاقة الرقم القومي او البطاقة الشخصية بسهولة وتقديمها لشرح تفصيلي عن الخطوات والشروط الخاصة بالخدمة ،بالإضافة الى التأكيد على متابعة الصفحة الإلكترونية للوزارة بشكل دائم لمتابعة التحديث.

الحصول على بطاقة الهوية من الإنترنت

لن تحتاج للذهاب إلى أي مكان لاستخراج بطاقة الهوية، حيث يمكنك استخراج بطاقتك الشخصية أو بطاقة الرقم القومي من خلال استخدام الإنترنت، يجب عليك اتباع التعليمات التالية:

في البداية توجه إلى الموقع المحدد من قبل وزارة الداخلية أو مصلحة الأحوال المدنية للحصول على بطاقات الرقم القومي وهي

الخطوة التالية هي النقر فوق خيار خدمات المواطنين.

الضغط على قائمة الموضوعات، والتي من خلالها يتم الضغط على خيار بطاقة جديدة أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو الضغط على استبدال البطاقة المفقودة في حال كنت ترغب في الحصول على بطاقة بديلة عن البطاقة المفقودة.

املأ جميع المعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة.

اقرأ جميع التعليمات والشروط ثم اضغط موافق.

كيفية دفع رسوم الحصول على البطاقة الشخصية

يجب دفع بعض الرسوم للحصول على البطاقة الشخصية عبر الإنترنت، من خلال وجود بطاقة ائتمانية للمستخدم، وبعد إتمام سداد الرسوم عن طريق البطاقة الائتمانية، يستلم المواطن بطاقته من المنزل خلال مدة 72 ساعة على الأكثر من وقت الانتهاء من التسجيل.

كيفية الحصول على بطاقة الهوية بسرعة

ومن بين الخدمات الأخرى التي يقدمها مكتب السجل المدني الحصول على البطاقة الشخصية في مدة ساعتين على الأكثر عن طريق تعبئة نموذج VIP الذي يتم شراؤه من السجل، وسعره مائة وسبعون جنيهاً ولكن يوجد بعض المستندات والشروط المطلوبة للحصول على هذه الخدمة وهي كالتالي:

نموذج VIP.

جميع الأوراق التي تدل على الهوية لتوضيح مكان الإقامة والعمل مع وجود قريب الشخص من الدرجة الأولى إلى الرابعة.

أن يكون المستفيد مصرياً.

أن لا يقل عمر المستفيد عن ستة عشر عاما.

وجود بيان ولادة على الكمبيوتر.

شروط الحصول على البطاقة الشخصية من الإنترنت

هناك بعض الشروط اللازمة للحصول على بطاقة الهوية الوطنية على الإنترنت، وهي كالتالي:

يجب أن تكون البطاقة مطلوبة للشخص مقدم الطلب فقط.

مطابقة كافة البيانات المدخلة لهذا الشخص بما في ذلك الوظيفة والحالة الاجتماعية ومكان الإقامة في حال الرغبة في الحصول على بطاقة شخصية أو بطاقة بديلة.

خدمات أخرى عبر الإنترنت تقدمها مصلحة الأحوال المدنية

هناك عدد من الخدمات الأخرى التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين، وهي كالتالي:

دخول فردي مطبوع.

ممكن تسجيل الأسرة سابقا.

وثيقة الوفاة.

وثيقة زواج.

شهادة الطلاق.

شهادة الميلاد.

تقدم وزارة الداخلية هذه الخدمات سعياً منها لتحقيق راحة المواطنين وتقليل الازدحام والاكتظاظ عند طلبات الحصول على بطاقات الهوية، لكثير من الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين، وبدأت الحكومة أولى هذه الخطوات في عام 2022 مع انتشار فيروس كورونا في مصر وأجزاء كثيرة من العالم.

وقد استدعى ذلك الحاجة لتقديم هذه الخدمات عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان، وتم استخدام العديد من التقنيات الحديثة في هذه الخدمات التي جعلت من الممكن تقديم هذه الخدمات دون عناء أو جهد في جميع القطاعات الوزارية، وخاصة تلك المعنية بمجال الخدمات. .

أهمية الحصول على بطاقة الهوية

تعتبر بطاقة الهوية من أهم الأوراق الثبوتية التي تثبت هوية الشخص في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية. من الضروري إجراء العديد من المعاملات سواء كانت معاملات مصرفية أو الحصول على العديد من الخدمات. مطلوب بطاقة تعريف شخصية للتحقق من هوية الشخص ومعاملاته المختلفة، ويشترط أن تكون سارية المفعول. .

كما يتم استخدامه للحصول على تراخيص مختلفة، والحصول على جواز سفر وتجديده، أو في حالة الرغبة في الحصول على نسخة من وثيقة الميلاد على جهاز الكمبيوتر. أكدت وزارة الداخلية عدم جواز التلاعب بأي بيانات شخصية بالبطاقة حتى لا يتعرض من يفعل ذلك لعقوبات كثيرة. التي سنشرحها في الأسطر التالية.

عقوبات بطاقة الهوية

توقيع غرامة قدرها مائة جنيه في حال التأخر في التقدم بطلب البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغ سن 16 سنة ونصف. يتم دفع الغرامة عند إصدار البطاقة لأول مرة.

توقيع غرامة مائة جنيه في حالة استخدام بطاقة الهوية القديمة والقيام بمعاملات مختلفة بها.

تفرض غرامة قدرها خمسون جنيهاً في حال عدم تحديث البيانات الموجودة على البطاقة الشخصية بعد 7 سنوات من تاريخ الحصول عليها.

غرامة خمسين جنيهاً في حال عدم تحديث بيانات الرقم القومي بعد 3 أشهر من التغيير الفعلي للبيانات الموجودة على البطاقة.

غرامة قدرها خمسون جنيهاً في حال عدم الحصول على بطاقة بديلة تالفة أو مفقودة خلال خمسة عشر يوماً من ضياع أو تلف البطاقة القديمة.

يُعفى كبار السن من الغرامات المقررة.

استخراج البطاقة الشخصية من على النت كما وشهدت بلاد مصر في الاوقات الأخيرة عدد من التطورات والتغيرات لعدد من الوزراء بهدف الحفاظ على استقرار البلاد والقوانين العامة لمجلس النواب ،بالإضافة الى طرح عدد من العقوبات من وزارة الداخلية.