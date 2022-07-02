استخراج المعادن النادرة من قاع البحار.. البيئة تخشى ضربة “فِيْ العمق”

أينما وجدت الموارد الطبيعية، سوف يبذل البشر عاجلاً أم آجلاً كل ما فِيْ وسعهم لاستخراجها، حتى لو كانت تلك الثروة فِيْ أعماق البحار العظيمة.

ووفقًا لهذه الفرضية، يخشى نشطاء البيئة من “ضربة” جديدة للنظام البيئي إذا دخلت الشركات العالمية فِيْ سباق لاستخراج المعادن النادرة الموجودة فِيْ أعماق البحار.

يثير قاع البحر، الذي يتراوح عمقه بين 4 آلاف و 6 آلاف متر، شهِيْة متزايدة لأن بعض أجزائه تحتوي على معادن بأشكال عديدة، بما فِيْ ذلك العقيدات المتعددة الفلزات.

هذه الحصى الصغيرة غنية بشكل خاص بالمنجنيز أو الكوبالت أو النيكل، وهِيْ معادن مطلوبة بشدة لأنها تستخدم فِيْ بطاريات السيارات الكهربائية.

فرضية “مخيفة”

أينما يحدث التعدين، فهُو معروف بشكل خاص بتكلفته البيئية، كَمْا تقول سيلفِيْا إيرل، المديرة العلمية السابقة لوكالة الطقس والمحيطات الأمريكية (NOAA).

لا تعرف إيرل حتى الآن بالضبط “الضرر الناجم عَنّْ التعدين فِيْ قاع البحر”، لكنها واثقة من أن التكاليف تفوق الفوائد قصيرة الأجل.

لا يزال التعدين فِيْ أعالي البحار غير موجود، لكن معاهد البحث أو الشركات الخاصة التي يرعاها بلد أو أكثر بدأت عمليات استكشاف، تحت رعاية السلطة الدولية لقاع البحار، فِيْ 6 مناطق مختلفة من المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والهندي.

لا يزال قاع البحر العميق، وهُو أكبر نظام بيئي على كوكب الأرض، مجهُولًا إلَّى حد كبير، لكن العلماء يتفقون على هشاشته الكبيرة.

حملة مبكرة

على جبهة جديدة فِيْ الكفاح من أجل الحفاظ على المحيطات، شنت دول جزر المحيط الهادئ والبرلمانيون من حوالي ثلاثين دولة معركة صعبة على ما يبدو ضد التعدين فِيْ أعماق البحار.

أطلقت حكومات جزر بالاو وفِيْجي وساموا، بدعم من 100 برلماني من 37 دولة، نداءًا لوقف استخراج المعادن من قاع البحر، مستفِيْدة من عقد الأمم المتحدة مؤتمر المحيط هذا الأسبوع فِيْ لشبونة.

لذلك دعا نشطاء البيئة الذين يدافعون عَنّْ هذا النظام البيئي إلَّى التعبئة على أمل فرض حظر مؤقت على استغلاله قبل المَوعِد النهائي فِيْ يوليو 2023.

عَنّْدئذ يمكن للسلطة الدولية لقاع البحار أن تعتمد قانونًا للتعدين يمهد الطريق لهذا القطاع الجديد.

وحذر تحالف البرلمانيين من أنه “لم يتبق سوى عام واحد لوضع حد لهذا السباق غير العقلاني وحماية المحيط قبل فوات الأوان”.

وقال البرلمانيون فِيْ لشبونة “لا يمكننا السماح لشركاتنا بالذهاب وتدمير قاع البحر فِيْ أماكن أخرى وجني كل الأرباح من ذلك”.

كَمْا سافر رئيس بالاو، سورانجيل ويبس جونيور، إلَّى العاصمة البرتغالية للدفاع عَنّْ وقف التعدين فِيْ قاع البحار، قائلاً إن النشاط “يقوض سلامة موائل محيطنا ويجب كبحه بشدة”.

وقد تم دعم هذه الخطوة بشكل خاص من قبل تشيلي، بينما تعرب دول أخرى عَنّْ مخاوفها بشأن المخاطر المحتملة للتعدين، ولكن دون الذهاب إلَّى أبعد من ذلك للدفاع عَنّْ حظرها المؤقت.

الموقف الأمريكي

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أشار المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري إلَّى أن بلاده “لم تتخذ موقفا رسميا” بشأن هذه القضية. وقال على هامش مؤتمر لشبونة “لكننا عبرنا عَنّْ مخاوف عميقة بشأن التقييم المناسب لتأثيرات أي عملية تعدين فِيْ قاع البحر، ولم نتفق على أي منها”.

كَمْا اقترح الرئيس الكولومبي المنتهِيْة ولايته إيفان دوكي، الذي حضر اجتماع الأمم المتحدة، أن يتخذ كل بلد قراره الخاص، موضحًا فِيْ مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه “بالنسبة للبلدان التي لديها إمكانية الحصول على دخل من هذا النشاط، إذا ممنوع علينا أن نجد لها تعويضاً.

قال مايكل لودج، الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار، خلال جلسة مخصصة لهذا الموضوع “توفر الرواسب الغنية بالمعادن فِيْ قاع البحار والتنوع البيولوجي المرتبط بها فرصًا هائلة للتنمية المستدامة”.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يؤيد “إطارًا قانونيًا يمنع التعدين فِيْ أعالي البحار”، أي المياه الخارجية الخاضعة لسلطة الدول.

لكنه اعتبر أنه من الضروري الاستمرار فِيْ “تعزيز المهمات العلمية البحتة”.

فِيْ أكتوبر 2022، قال ماكرون إن التنقيب فِيْ أعماق البحار كان “رافعة غير عادية لفهم الكائنات الحية” ولكن أيضًا “للوصول إلَّى بعض المعادن النادرة”.

وقبل ذلك بشهر، دعا الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مع ذلك إلَّى فرض حظر على التعدين فِيْ قاع البحار، من أجل “إجراء تقييمات دقيقة وشفافة للأثر” و “ضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية”.