شُروطْ وإجراءات استخراج رخصة قيادة للنساء إلكترونيًا ١٤٤٤ه‍، يوجد العديد من الإجراءات القانونية في السعودية وبعد الشروط لاستخراج رخصة قيادة للنساء إلكترونيًا، والجدير بالذكر بانه كان يمنع منعا باتا قيادة النساء في السعودية، أو استخراج رخصة سياقة، حيث دخل قرار جديد بسماح المراة السياقة وتوفير لها كامل حقوقها في القيادة، كما يدخل هذا القرار حيز التنفيذ عام 2022، وفق شروط استخراج رخصة قيادة للنساء إلكترونيًا من وزارة المواصلات.

مراحَلْ الحصول على رخصة القيادة للمرأة

يمكن للمرأة التقدم للحصول على رخصة القيادة من خلال منصة أبشر باتباع الخطوات التالية

توجو منصة أبشر أنا.

حدد أبشر.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

الرجاء إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية وحدد خدمات الطريق.

انقر فوق احجز الآن لإجراء حجز.

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الاجتماع التجريبي وانقر فوق التسجيل لاجتماع جديد.

تحقق من جميع البيانات المدخلة فِيْ المربعات المخصصة.

حدد الاجتماع الذي يناسبك من الاجتماعات المتاحة.

ما أهم شُروطْ حصول المرأة على رخصة القيادة فِيْ السَعُودِيْة

حاليًا، لا تُمنع المرأة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من القيادة، وهِيْ مؤهلة بسهُولة للحصول على رخصة القيادة، ولكن يجب أن تستوفِيْ عدة شُروطْ عند الحصول على رخصة القيادة، وهذه الشُروطْ هِيْ كَمْا يلي –

يجب أن تبلغ المرأة 18 عامًا أو أكثر للحصول على رخصة قيادة شخصية و 20 عامًا أو أكثر للحصول على رخصة قيادة حكومية.

يجب أن تمتثل المرأة لجميع التدريبات المقررة.

يجب دفع جميع المخالفات المرورية ورسوم التنفِيْذ.

ادفع مقابل رخصة قيادتك.

يجب أن تخضع المرأة لفحص طبي للتأكد من أنها لا تعاني من أي حالات طبية تمنعها من القيادة بأمان.

أن تكون عادات المرأة حسنة وليس لها حوادث أو قناعات تنذر بالشرف والأمانة.

اجتازت المرأة الامتحان النظري.

إذا لم تنجح فِيْ اختبار القيادة، فستحتاج إلى 4 ساعات من التدريب يوميًا.

يجب إكَمْال جميع المستندات المهمة التي تسمح لك بالحصول على الترخيص.

دفع كافة المصاريف الإدارية للأوراق حتى يمكن الحصول على الترخيص بسهُولة.

الالتزام التام بكافة الضوابط والشُروطْ التي تفرضها الهِيْئة العامة للمرور أثناء قيادة المركبة.

لا تقود سيارتك خلف الطريق وتقتصر على المخالفات التي قد تؤدي إلى عقوبات شديدة من قبل السلطات المسؤولة.

هناك بعض شُروطْ وإجراءات استخراج رخصة قيادة للنساء التي فرضتها وزارة النقل في السعودية لعام 2022، لاستخراج الرخصة، ومن ضمنها يجب أن تبلغ المرأة 18 عامًا،ويجب أن تمتثل المرأة لجميع التدريبات المقررة، وغيرها الكثير.