استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر لحديثي الولادة بالتفصيل، إن تسجيل الأولاد الحديثي الولادة تعتبر من واحدة من الخطوات القانونية الضرورية للغاية، سواء كان ذلك للمواليد حديثي الولادة أو لإخراج وثيقة ميلاد كمبيوتر من أجل تقديمها لاي جهة حكومية اي كانت و ومجموعة كبيرة من الأشخاص في اي دولة يواجهون بعض المشاكل عند استخراج هذه الوثيقة لأنهم يجهلون المتطلبات اللازمة لذلك.

المستندات المطلوبة للحصول على شهادة ميلاد الكمبيوتر لطفل حديث الولادة

هناك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها عند الحصول على شهادة الميلاد بالحاسوب لحديثي الولادة، حيث يتم تقديم بعض الأوراق الرسمية للمكتب الصحي الذي ينتمي إليه المولود، ومن هنا يمكن استخراج شهادة الميلاد بالكمبيوتر بسهولة.

يتم تقديم النموذج 40 إلى مكتب الصحة، حيث أن هذا النموذج هو النموذج المطلوب للحصول على أي مستند ونسخة من شهادة الميلاد وغيرها.

يتوجب على المكتب الصحي التحقق من هوية مقدم الطلب والتأكد من العلاقة بينه وبين الطفل، حيث يقوم مقدم الطلب بتقديم نسخة احتياطية عن ميلاده إن وجدت، وكذلك تقديم بعض البيانات الشخصية له مثبتة في أوراق رسمية، بحيث يمكن استنتاج هويته والتحقق منها.

يجب على مقدم الطلب دفع الرسوم المالية المقررة للحصول على شهادة الميلاد الأصلية والتي تشمل الطوابع والنماذج وغيرها، وتقدر بـ 7 جنيهات فقط.

وبذلك تكون جميع الأوراق جاهزة لاستخراج شهادة ميلاد الطفل بالحاسوب.

شروط الحصول على شهادة الميلاد بالحاسوب لطفل حديث الولادة

تعمل الوزارة على توفير كافة وسائل الأمان، حيث لا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني دون تقديم أوراق تثبت صحة هذا الإجراء وهوية الشخص الذي يقوم بذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لإصدار ولادة حاسوبية. شهادة لمولود جديد حيث تحدد الوزارة شروط احتمالات الحصول على هذه الشهادة.

يجب أن يكون صاحب السجل هو الشخص الذي يؤدي الخدمة بنفسه، ولا يجب على أي شخص آخر أداء الخدمة.

تتيح الوزارة فرصة الحصول على هذه الشهادة من قبل أي شخص قريب من الشخص المعني في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة من القرابة، مع تقديم المستندات التي تثبت تلك القرابة.

في حالة توكيل خاص من قبل صاحب السجل، يمكن لهذا التوكيل الحصول على الشهادة، أيا كان صاحب هذا التوكيل، من خلال التعامل مع مصلحة الأحوال المدنية.

خطوات الحصول على شهادة الميلاد بالحاسوب لطفل حديث الولادة عبر الإنترنت

يمكن الحصول على شهادة الميلاد بالحاسوب لمولود جديد دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الحكومية باتباع الخطوات التالية.

انتقل إلى الموقع الرسمي للخدمات العامة المخصص لوزارة التنمية المحلية

اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية وستجد رمزًا يشير إلى شهادة الميلاد على اليمين.

يمكن لمقدم الطلب تحديد أمر استخراج أكثر من شهادة في وقت واحد لأكثر من شخص، كما يمكنه تحديد أمر استخراج شهادة واحدة، وبعد ذلك يتم الضغط على الأمر التالي.

ستظهر صفحة خاصة تحتوي على جميع بيانات مقدم الطلب، حيث يتم تعبئة هذه البيانات بشكل كامل، والتأكد من صحتها، والضغط على الأمر التالي.

بعد ذلك سيظهر المزيد من البيانات المطلوب إدخالها، وبعد استكمالها اضغط على التالي.

والخطوة الأخيرة في هذا الأمر هي دفع رسوم البريد والتي تقدر جميعها بنحو 60 جنيهاً.

بعد ذلك، يتم عرض رمز مكتوب بتنسيق معين. اكتب هذا الرمز في المساحة المخصصة له واضغط على أمر الإرسال.

تم إصدار العديد من القوانين في الأوقات الاخيرة من هذه السنة التي سمحت للام ان تستطيع ان تستخرج شهادة ميلاد لأولادها، وتنص هذه القوانين أن الأم مكلفة بالتبليغ عن المواليد ومن يمتنع عن تنفيذ هذه القوانين فإنه يخالف القائمة الخاصة بنظام الأحوال المدنية، مقالنا كان بعنوان استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر لحديثي الولادة بالتفصيل