استخراج نتائج الثانوية العامة قطر الدور الأول 2022 (ظهرت الأن) بالإسم ورقم الجلوس eduservices.edu.gov.qa

ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة الجولة الأولى للعام الدراسي 2021-2022 بدولة قطر ، استخراج قوائم الأسماء والنتائج بالاسم ورقم المقعد ، بعد أعصاب الطلاب و كان أولياء أمورهم في أقوى حالاتهم في انتظار إعلان النتيجة ، والتي ظهرت بالفعل بدءًا من ظهر يوم الاثنين 20 يونيو ، ومن بينهم الطلاب للتعرف على نتائجهم والعلامات التي حصلوا عليها في مختلف المواد ، استعدادًا ل الانتقال إلى المستوى التعليمي العالي. اجتاز ما يقرب من 13 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة في دولة قطر ، في لجان الامتحانات المختلفة بدولة قطر ، على أن يتم إعلان النتائج عبر موقع الوزارة. التعليم في قطر هو بوابة الخدمات العامة ، وننشر رابط النتيجة وخطوات الاستفسار على النحو التالي.

نتيجة الثانوية العامة القطرية الجولة الأولى 2022

يختص موقع وزارة التربية والتعليم العالي بدولة قطر ، عبر بوابة الخدمات العامة ، بإعلان نتائج الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ، وخاصة نتائج امتحانات الثانوية العامة في قطر ، وذلك لتسهيل وتسهيل. للطلاب للحصول على نتائجهم وتقييماتهم إلكترونياً ، وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم فإنه من المقرر احتساب نتائج الطلاب في الثانوية العامة وفق الأساس التعليمي الجديد الذي يحتسب 40٪ من الإجمالي. يسجل في الفصل الأول ، و 60٪ من النتيجة في الفصل الدراسي الثاني.

وبالفعل ظهرت نتيجة شهادة الثانوية العامة في قطر الآن ، بعد إعلان وزير التربية والتعليم القطري اعتماد النتيجة ونشرها ابتداءً من صباح الاثنين ، لإتاحة الفرصة للاستعلام عنها إلكترونيًا دون عناء الذهاب. الى المدرسة.

رابط لنتائج الثانوية العامة في قطر

حددت وزارة التربية والتعليم القطرية الخطوات التي يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها للحصول على النتيجة ، وذلك باتباع الخطوات التالية: –

دخول الموقع بوابة وزارة التربية والتعليم للخدمات العامة .

. أدخل الرقم الشخصي للطالب في المربع المحدد.

أدخل رقم مقعد الطالب أو تاريخ الميلاد.

أدخل النص المرئي في الصورة.

انقر فوق بحث.

احصاء نتائج الثانوية العامة بدولة قطر

اجتاز 13 ألف طالب وطالبة من الثانوية العامة في قطر امتحاناتهم التي بدأت في 29 مايو واستمرت حتى التاسع من يونيو الجاري ، وبعد فترة انتظار ، تظهر نتائج امتحانات الثانوية العامة الجولة الأولى من العام الدراسي الحالي. وقد ظهرت الآن 2021-2022 ، خاصة بالنظر إلى أهمية نتائج الثانوية العامة في حياة الطالب التعليمية ، حيث ينتقل إلى الدراسة الجامعية ويحدد ملامح تخصصه المهني في المستقبل.