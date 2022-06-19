استخراج نتائج الثانوية العامة قطر 2022 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة خدمات الجمهور

نتائج الثانوية العامة قطر 2022 الجولة الأولى على أعتاب الكشف عنها بعد الانتهاء من جميع أعمال تصحيح أوراق الإجابة لجميع الطلاب ، ثم تلتها مرحلة الدقة والمراجعة ، وجاء ذلك بحسب ما خلصت إليه وزارة التربية والتعليم العالي عبر تغريدة أنه نشرت قبل ساعات على حسابها الرسمي الموثق على تويتر ، وأكدت ذلك نتيجة الثاني عشر قطر 2022 وسيكون متاحًا رسميًا على الإنترنت على موقع بوابة الخدمات العامة على موقع الوزارة المذكور أعلاه ، وسيتم وضع رابطها في نهاية هذا التقرير غدًا الاثنين الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

نتائج الثانوية العامة قطر 2022 الجولة الأولى

اختتمت امتحانات الصف الثاني عشر في قطر 2022 ، الجولة الأولى لجميع الفروع الأكاديمية ، في اليوم الثالث عشر من شهر يونيو من العام الميلادي الحالي ، وسعى جميع القائمين على النظام التعليمي إلى مزامنة عمليات التصحيح لإتمامها بسرعة وفق للخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم القطرية ، واجتاز الامتحانات قرابة 12 ألف طالب وطالبة في مختلف الأقسام ، وهم الآن جاهزون للاطلاع على نتائج الثانوية العامة في قطر ، والتي لا تفصلنا عنها سوى ساعات قليلة. منا.

استخراج نتيجة الثانوية العامة الدور الأول قطر مع رقم المقعد

أعلنت الوزارة أن نتائج شهادة الثانوية العامة ستكون متاحة لجميع الطلاب ابتداء من يوم غد ، بعد تنفيذ الخطوات التالية:

أولا وقبل كل شيء ، عليك تسجيل الدخول بوابة الخدمات العامة واتبع بعد ذلك. انقر فوق الارتباط المرفق أعلاه وانتقل إلى خدمات شؤون التقييم الموجودة بجوار الصفحة. من بين الخيارات الثلاثة ، انقر فوق High School Result. اكتب رقم هوية الطالب بشكل صحيح. ثم أدخل رقم المقعد أو رقم المقعد. يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة. انقر فوق علامة التبويب بحث. قم بتحميل نتائج امتحانات GCSE الجولة الأولى 2022-2021 لكن عليك الانتظار قليلاً.

لكن يرجى ملاحظة أن البوابة لن يتم تفعيلها حتى تظهر النتائج ، ويمكنك ترك تعليق في أسفل التقرير إذا واجهت أي مشكلة أثناء حفظه.