استخراج نتائج السادس الإعدادي 2022 وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq، بعد طول إنتظار أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية صباح يوم الأحد الثامن عشر من شهر أغسطس لعام 2022، نتائج نتائج السادس الاعدادي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال الرقم الجلوس واسم الطالب، وأتاحت الوزارة قبل قليل رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022، لتسهيل على الطلاب معرفة نتائجهم بسرعة.

نتائج الجولة الاعدادية السادسة الاولى 2022

ينتظر طلاب الصف السادس فِيْ كافة محافظات العراق إعلان نتائج المرحَلْة الإعدادية السادسة، إذ وردت أنباء من مصادر داخل وزارة التربية العراقية، تفِيْد بأن نتائج امتحان الصف السادس فِيْ عام 2022 أدب و أحياء و العلوم التطبيقية جيدة، حيث أن نسبة النجاح بين طلاب الصف السادس لعام 2022 سنتابع من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية لمختلف الفروع العملية والبيولوجية والتطبيقية والأدبية، وكذلك القسم المهني مثل علم الأحياء معدلات النجاح منخفضة للغاية وتتراوح بين 10٪ و 25٪ ومعدل النجاح الأدبي بين 15٪ و 50٪، وعلى الرغم من أنها لا تزال منخفضة، إلا أنها أعلى قليلاً من العضوية.

استخراج نتائج المرحَلْة الإعدادية السادسة 2022 الدور الأول

فِيْ الساعات القليلة القادمة، سيتم الإعلان عن النتائج عبر الإنترنت على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وعلى موقع النتائج الخاص بنا. يتم الحصول على النتائج بعد تنفِيْذ الخطوات التالية

أولا تحتاج إلى الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، epidu.gov.iq.

انقر على أيقونة “النتيجة السادسة للتحضير للجولة الأولى 2022”.

الخطوة الثالثة هِيْ إدخال رقم مقعد الطالب والشخص المسؤول عنه.

بعد ذلك، انقر فوق إظهار النتائج.

إعلان نتائج المرحَلْة الإعدادية السادسة الجولة الأولى 2022

وأوضحت وزارة التربية العراقية أن نتائج الدورة السادسة الإعدادية 2022 الجولة الأولى للشعبة العلمية والأدبية والتطبيقية، ستعلن مطلع الأسبوع المقبل، كَمْا تطمئن وزارة التربية العراقية جميع طلاب الصف السادس الابتدائي وجميع أولياء أمور الطلاب، حول نسبة النجاح هذا العام، والتي ستظهر خلال ساعات قليلة، على مستوى جميع المدارس الثانوية على مستوى المحافظات العراقية، وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية أن جميع عمليات تصحيح تم الانتهاء من دفاتر الطلاب لجميع لجان الامتحانات السادسة الاعدادية، وعلى أن يتم اعتماد النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، خلال الأسبوع المقبل، ستكون أسماء أول طلاب السنة السادسة من الثانوية العامة. أعلن، ذكورا وإناثا.

يمكن استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 لكافة المحافظات من خلال زيارة موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq، والقيام بإدخال رقم مقعد الطالب والنقر على إظهار النتيجة، حيث أن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة مقارنة بالسنوات الأخرى.