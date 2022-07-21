استخراج نتائج شهادة الأساس 2022 فِيْ السودان بجميع الولايات result.esudan.gov.sd

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور فِيْ السودان خلال تلك الأوقات عن نتائج شهادة التأسيس لعام 2022 والتي تم الإعلان عنها فِيْ بعض الولايات، وبقية الولايات الأخرى إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. استعد بشكل جيد لتقديم النتائج للطلاب بكل سهُولة، ودون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو الأقسام التعليمية لمشاهدة النتائج، فقد شهد الموقع المخصص للنتائج مشاركة كبيرة من طلاب المرحَلْة التأسيسية وأولياء أمورها، إما للرجوع إلى النتائج فِيْ الولايات التي ظهرت نتائجها أو لتوقع نتائج بقية الولايات الأخرى، والتي من المتوقع نشرها فِيْ غضون ساعات قليلة.

نتائج شهادة التأسيس 2022 ولاية الخرطوم

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعلنت انتهاء تصحيح ومتابعة درجات الطلاب فِيْ المدارس المختلفة، وتمت ة الدرجات واعتماد نتائج الدول التي أنهت ة والإعلان عنها عبر الموقع، ومازالت هناك. هِيْ بعض الولايات الأخرى المتبقية والتي تتم الآن ة نتائجها قبل الموافقة عليها والإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، بعد انتظار طويل من قبل الطلاب الذين يرغبون فِيْ التحقق من درجاتهم بعد الانتهاء من امتحاناتهم فِيْ يونيو الماضي.، حيث خاض أكثر من 237000 طالب الامتحانات فِيْ مختلف الولايات والمراكز ونتطلع لإعلان النتائج فِيْ جميع الدول.

كيفِيْة الحصول على النتيجة الأساسية فِيْ السودان

تعد مرحَلْة الأساس من أهم المراحَلْ التعليمية فِيْ دولة السودان، وبالتالي فإن نتائج الطلاب فِيْ تلك المرحَلْة مهمة للغاية، مما جعلهم ينتظرون وينتظرون إعلان النتائج. قام بتهِيْئة الموقع لتقديم النتائج للطلاب وتسهِيْلها فِيْ الحصول عليها دون الذهاب إلى أي مكان، فقط تأكد من أن لديك خدمة الإنترنت ثم قم بتنفِيْذ الخطوات التالية