استخراج نتائج شهادة الاساس ولاية الخرطوم هنا moe.gov.sd وزارة التربية السودان

استرجاع نتائج الشهادة الأساسية بولاية الخرطوم العديد من الطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ينتظرون نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان من خلال الرَابِطْ الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم حيث قال وزير التربية والتعليم أن النتائج سيتم رفعها على الموقع بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات فِيْ جميع المحافظات، وأوضح وزير التربية والتعليم كافة التفاصيل الخاصة بكيفِيْة الانتقال إلى الرَابِطْ الإلكتروني لمتابعة النتيجة.

استخراج نتائج شهادة التأسيس بولاية الخرطوم

أكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم رفع نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان على الموقع خلال الساعات القليلة القادمة، ويتم ذلك بعد ة جميع الاختبارات النهائية لجميع الطلاب والطالبات يوم 18 يوليو 2022، كَمْا قال الوزير قال التعليم أن المعلمين يجمعون درجات الاختبار فِيْ المدرسة داخل اللجان.

أعلنت مصادر مسئولة من وزارة التربية والتعليم، أن نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان ستكون متاحة على موقع الوزارة، وذلك لتجنب ازدحام الطلاب والطالبات بالمدارس للحصول على النتيجة، وأن فكرة أنها فكرة جيدة لظهُور النتيجة على الموقع لمنع انتشار فِيْروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.

بعد إبلاغ الطلاب والطالبات بنتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان ومتابعة جميع الدرجات والعدد الإجمالي، يجب على الطلاب والطالبات الذهاب إلى المدرسة للحصول على الشهادة مختومة من وزارة التربية والتعليم.

خطوات ة نتائج شهادة التأسيس

أوضحت وزارة التربية والتعليم بعض التعليمات البسيطة التي يجب اتباعها للحصول على نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان، وهِيْ كالتالي

أولا تحتاج إلى إدخال الرَابِطْ الإلكتروني المعروف بوزارة التربية والتعليم فِيْ السودان، ثم الضغط على كلمة “التعليم الأساسي فِيْ السودان عام 2022″، بدون اسم الطالب الكامل ورقم المقعد، اكتب اسم المدرسة والمحافظة.، ثم انقر فوق كلمة “عرض النتيجة”، ستظهر صفحة تحتوي على جميع بيانات الطلاب والمجموعة الإجمالية والدرجات.

رَابِطْ استخراج نتيجة شهادة التأسيس دولة السودان 2022

وضعت وزارة التربية والتعليم بعض الخطوات التي يجب تنفِيْذها للحصول على نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان، وهِيْ كالتالي

يجب أن تذهب إلى الموقع وزارة التربية والتعليم السوداناكتب رقم المقعد، ثم اكتب رمز التحقق، ثم انقر على كلمة “بحث”.