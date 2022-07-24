استخراج نتيجة الأساس وزارة التربية والتعليم السودانية رَابِطْ مباشر نتائج شهادة الاساس ولاية الخرطوم بالرقم الوطني 2022..مَتَّى النتائج

نتيجة الارتباط بشهادة التأسيس فِيْ ولاية الخرطوم مع اقتراب نتيجة شهادة التأسيس فِيْ السودان، زادت المؤشرات من الطلاب لمعرفة التاريخ والرَابِطْ الذي سيظهر وكيفِيْة الحصول عليه، وهُو ما يتوقع ظهُوره فِيْ السنوات القليلة القادمة ساعة وهذا ما ذكره مدير المرحَلْة الأساسية فِيْ السودان ولكن كيفِيْة الحصول عليها ورَابِطْها هُو ما سنشرح فِيْ مقالتنا.

استخراج النتيجة الأساسية لوزارة التربية والتعليم

سيتم عرض النتيجة فور ظهُورها على منصة وزارة السودان. بمجرد تصحيح الامتحانات وتأكيد النتائج، سيتم الإعلان عن روابط تقديمها من قبل الوزارة، مع العلم بالنتيجة الأساسية لولاية الخرطوم. قال محمد حمدنو، مدير المرحَلْة الأساسية للسودان بولاية الخرطوم، إن مَوعِد إعلان نتيجة عام 2022 لجميع الطلاب فِيْ ولايات السودان المختلفة يقترب، كَمْا أوضح أن النتيجة ستعرف فِيْ اليوم التالي. بضع ساعات. ستكون متاحة لجميع الطلاب.

نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022

أشار مصدر موثوق بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم إلى أن مرحَلْة تصحيح الامتحانات قد انتهت، ثم انتهت مرحَلْة ة تمامًا لجميع امتحانات طلاب الصف الثامن وأي امتحانات شهادة أساسية أكَمْلها الطلاب بالفعل فِيْ مايو ويستعدون للإعلان نتائج هذه الاختبارات من خلال منصة الوزارة.

الحصول على نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الأساسية بالسودان لعام 2022 خلال الساعات القليلة القادمة، وقد أجرى بالفعل نحو 273 ألف طالب سوداني هذه الاختبارات فِيْ مختلف ولايات الخرطوم، يمثلون حوالي 1221 ولاية ومركزًا.

رَابِطْ الحصول على نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم برقم المقعد

خطوات لمتابعة الحصول على نتيجة شهادة التأسيس فِيْ السودان ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم فِيْ السودان من خلال الرَابِطْ لإظهار النتيجة من خلال الموقع للحصول على نتيجة الكلمة، ثم اضغط عليها وابدأ فِيْ تسجيل الاسم ورقم المقعد، ثم انقر فوق مظهر النتيجة وانتظر حتى تظهر إذا قمت بتسجيل الدخول. ومع ذلك، ستظهر النتيجة لجميع الولايات والمراكز فِيْ نفس الوقت ويمكن أن تكون متاحة لجميع الطلاب فِيْ الروابط حسب المظهر من النتيجة