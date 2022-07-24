استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس موقع www.moekh.gov.sd وزارة التربية والتعليم السودانية

فِيْ الفترة الأخيرة، تراكَمْت عناوين الأبحاث حول مَوعِد ظهُور نتائج شهادة التأسيس فِيْ ولاية الخرطوم، السودان بحَلْول عام 2022، لأن جميع طلاب الشهادة التأسيسية قد انتهُوا من إجراء جميع الاختبارات النهائية لهذا الباحث. هذا الامتحان تم إجراؤه من قبل عدد كبير من الطلاب فِيْ جميع المدارس الموجودة فِيْ السودان، وأكد الوزير أنه يمكنك التحقق من النتيجة النهائية عبر الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى المدرسة لتوفِيْر الكثير من الوقت والجهد، وهنا سنفعل. تظهر لك نتيجة شهادة مؤسسة السودان.

نتيجة شهادة مؤسسة السودان

أعلن وزير التربية والتعليم السوداني أنه من المتوقع أن تظهر نتائج شهادة التأسيس بولاية الخرطوم يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 فِيْ تمام الساعة 830 مساءً بالتوقيت المحَلْي بولاية الخرطوم.

يتم الآن تصحيح جميع الاختبارات لجميع الطلاب والطالبات، ضمن لجان إلكترونية يتم تشكيلها لهذا الغرض تحت الإشراف العام لوزارة التربية والتعليم.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه سيتم عرض النتيجة على الإنترنت، من خلال الرَابِطْ الرسمي الخاص المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.

خطوات التحقق من نتيجة شهادة السودان الأساسية

بعد التأكد من ظهُور نتيجة شهادة السودان الأساسية 2022 عبر الإنترنت، يمكنك التحقق منها على النحو التالي